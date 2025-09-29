Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

La semana comienza con cielo parcialmente nublado y se anuncia que el clima en Entre Ríos comenzará a desmejorar en horas de la noche

29 de septiembre 2025 · 08:29hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su último informe indica que este lunes habrá aumento de la nubosidad y se anuncian posibles chaparrones en todo Entre Ríos para la noche.

El pronóstico extendido prevé un ascenso de las temperaturas durante la semana, con máximas que llegarían el viernes hasta los 28 grados.

SMN nublado Paraná bulevar Racedo
Temperatura

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 10 grados de mínima y 25 grados de máxima. El cielo estará parcialmente nublado y hay posibilidad de chaparrones en horas de la noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 10 grados de mínima y 23 grados de máxima. Se espera un cielo algo nublado con posibles tormentas aisladas por la noche.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 9 grados de mínima y 24 grados de máxima. Allí también se aguarda un día con cielo parcialmente nublado.

Entre Ríos precipitaciones SMN Clima
