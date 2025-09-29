Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Celebró su novena victoria en serie en la Liga Provincial al derrotar en Gualeguay a Atlético BH. El Celeste lidera en soledad la Conferencia 4.

29 de septiembre 2025 · 10:05hs
Prensa Regatas Uruguay

Se cerró el domingo por la noche el noveno capítulo de la fase regular de la Liga Provincial Masculina de Básquet. Regatas Uruguay celebró una nueva victoria para continuar liderando la Conferencia 4 en soledad, con puntaje ideal.

El Celeste derrotó 76 a 73 a Atlético BH de Gualeguay en el estadio Islas Malvinas. La gran figura de este juego fue Guido Dellavedova, autor de 41 puntos. El capitán estuvo bien secundado por Matías Riquelme, quien aportó 19 anotaciones.

Ferro celebró el clásico al derrotar 73 a 72 a Sportivo San Salvador. El duelo de Chajarí fue para Santa Rosa.

Por el mismo sector Peñarol se quedó con el clásico al superar como local 77 a 63 a Atlético Tala. Luis Luciano de Urdinarrain superó 94 a 50 a Juventud Unida de Gualeguaychú. Mientras que Zaninetti de Concepción del Uruguay venció 69 a 59 a Bancario de Gualeguay.

Resultados de la novena fecha de la Liga Provincial de Básquet

Conferencia 1

Viernes

Sportivo San Salvador 72 – Ferro (San Salvador) 73

Ciclista 61 – Olimpia 70

Parque (Villaguay) 49 – Sionista 93

Echagüe 50 – Sarmiento (Villaguay) 65

Conferencia 2

Sábado

Progreso (Santa Elena) 57 - Urquiza (Santa Elena) 71

Domingo

Paracao 67 - Estudiantes 66

Recreativo 79 - Quique 58

Independiente (La Paz) 70 – Talleres 57

Conferencia 3

Viernes

Vélez (Chajarí) 74 – Santa Rosa (Chajarí) 79

Estudiantes (Concordia) 78- Capuchinos (Concordia) 75

La Armonía (Colón) 79 - Ferro (Concordia) 72

San José 72 - Social (Federación) 76

Conferencia 4

Domingo

Juventud Unida (Gualeguaychú) 50 Luis Luciano (Urdinarrain) 94

Atlético BH (Gualeguay) 73 – Regatas Uruguay 76

Peñarol 77 – Atlético Tala 63

Bancario (Guialeguay) 59 - Zaninetti (Concepción del Uruguay) 69

Ferro, Urquiza y Regatas, con puntaje ideal

Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera

Conferencia 1

Ferro 18 (9-0)

Sionista 16 (7-2)

Sportivo San Salvador 15 (6-3)

Ciclista 14 (5-4)

Olimpia 12 (3-6)

Sarmiento 12 (3-6)

Echagüe 10 (1-8)

Parque 10 (1-8)

Conferencia 2

Urquiza 18 (9-0)

Recreativo 15 (6-3)

Estudiantes 14 (5-4)

Quique 12 (4-4)

Talleres 13 (4-5)

Independiente 12 (3-6)

Paracao 12 (3-6)

Progreso 10 (1-8)

Conferencia 3

Santa Rosa 16 (7-2)

Estudiantes 16 (7-2)

Vélez 14 (5-4)

Social 14 (5-4)

Ferro 13 (4-5)

La Armonía 13 (4-5)

San José 11 (2-7)

Capuchinos 11 (2-7)

Conferencia 4

Regatas 18 (9-0)

Peñarol 16 (7-2)

BH 13 (4-5)

Zaninetti 14 (5-4)

Bancario 13 (4-5)

Atlético Tala 13 (4-5)

Luis Luciano 13 (4-5)

Juventud Unida 8 (0-9)

Liga Provincial Regatas Uruguay Gualeguay
