Uno Entre Rios | Ovación | Entre Ríos

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todas las selecciones nacionales de rugby, un logro que refleja el trabajo formativo y el talento de la provincia.

29 de septiembre 2025 · 12:20hs
Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby.

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby.

El rugby de Entre Ríos vive un momento histórico. Por primera vez, todas las selecciones nacionales de Argentina (Los Pumas, Los Pumas 7, Las Yaguaretés, Los Pumitas y Argentina XV) cuentan con jugadores nacidos en la provincia. Desde Concordia hasta Paraná, pasando por Villaguay, el talento entrerriano brilla en lo más alto del deporte ovalado.

Marcos Kremer, oriundo de Concordia, es una de las grandes figuras del seleccionado mayor. Consolidado como titular en el pack de forwards de Los Pumas, se destaca por su entrega, potencia y liderazgo. Su experiencia en el Clermont de Francia (uno de los protagonistas del Top 14) lo posiciona como un referente indiscutido en el equipo nacional.

San Miguel Arcángel puede traducirse como “jefe de los ángeles”. A las 16 inicia la procesión en honor al patrono de Entre Ríos. A las 18 toca la Banda de Policía 

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

la informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la region

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

LEER MÁS: La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20

Entre Ríos dice presente en todas las selecciones nacionales de rugby

Unión Argentina de Rugby (4).jpeg

En Las Yaguaretés, la selección femenina, también hay presencia entrerriana. Antonella Reding, de Villaguay, y Paula Pedrozo, de Concordia, son habituales en las convocatorias y vienen consolidando su lugar con muy buenas actuaciones. Reding juega en Echagüe de Paraná, mientras que Pedrozo lo hace en La Salle de Buenos Aires, dos equipos que forman parte activa del crecimiento del rugby femenino tanto a nivel regional como nacional.

En Los Pumitas, la selección M20, hay tres representantes de Paraná: Bautista Lescano (quien también fue convocado recientemente a la pretemporada de Los Pumas 7, aunque no integró la lista final), Diego Correa, formados en Estudiantes, y Franco Benítez, surgido de Tilcara. Los tres han sido protagonistas en las últimas competencias y reflejan el potencial del semillero provincial.

Argentina XV, el combinado nacional de desarrollo, también cuenta con presencia entrerriana. Lautaro Cipriani, con pasado en Tilcara y actual jugador de Dogos XV en el Súper Rugby Américas, ha sido convocado en varias oportunidades, mostrando un crecimiento sostenido en el alto rendimiento.

La presencia de jugadores de Entre Ríos en todos los seleccionados nacionales no es casual. Es el resultado de un trabajo profundo en los clubes, de la dedicación de entrenadores, dirigentes y familias, y de una cultura de esfuerzo que atraviesa generaciones. Hoy, el rugby argentino habla en entrerriano, y el país entero lo celebra.

Entre Ríos Rugby Los Pumas
Noticias relacionadas
Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

La próxima parada del presidente, Javier Milei, será Tierra del Fuego; y en carpera figuran Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro.

Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

El turismo ufológico es un fuerte atractivo hoy en la provincia

Turismo ufológico: Entre Ríos se consolida como uno de los destinos más buscados

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes, a activos y pasivos de la administración pública, inicia el miércoles 1 de octubre.

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

Ver comentarios

Lo último

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Ultimo Momento
El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Policiales
Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Ovación
Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20

La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby

La provincia
Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Dejanos tu comentario