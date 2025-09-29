Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby.

Entre Ríos tiene jugadores en todas las selecciones nacionales de rugby, un logro que refleja el trabajo formativo y el talento de la provincia.

El rugby de Entre Ríos vive un momento histórico. Por primera vez, todas las selecciones nacionales de Argentina (Los Pumas, Los Pumas 7, Las Yaguaretés, Los Pumitas y Argentina XV) cuentan con jugadores nacidos en la provincia. Desde Concordia hasta Paraná, pasando por Villaguay, el talento entrerriano brilla en lo más alto del deporte ovalado.

Marcos Kremer, oriundo de Concordia, es una de las grandes figuras del seleccionado mayor. Consolidado como titular en el pack de forwards de Los Pumas, se destaca por su entrega, potencia y liderazgo. Su experiencia en el Clermont de Francia (uno de los protagonistas del Top 14) lo posiciona como un referente indiscutido en el equipo nacional.

Entre Ríos dice presente en todas las selecciones nacionales de rugby

Unión Argentina de Rugby (4).jpeg

En Las Yaguaretés, la selección femenina, también hay presencia entrerriana. Antonella Reding, de Villaguay, y Paula Pedrozo, de Concordia, son habituales en las convocatorias y vienen consolidando su lugar con muy buenas actuaciones. Reding juega en Echagüe de Paraná, mientras que Pedrozo lo hace en La Salle de Buenos Aires, dos equipos que forman parte activa del crecimiento del rugby femenino tanto a nivel regional como nacional.

En Los Pumitas, la selección M20, hay tres representantes de Paraná: Bautista Lescano (quien también fue convocado recientemente a la pretemporada de Los Pumas 7, aunque no integró la lista final), Diego Correa, formados en Estudiantes, y Franco Benítez, surgido de Tilcara. Los tres han sido protagonistas en las últimas competencias y reflejan el potencial del semillero provincial.

Argentina XV, el combinado nacional de desarrollo, también cuenta con presencia entrerriana. Lautaro Cipriani, con pasado en Tilcara y actual jugador de Dogos XV en el Súper Rugby Américas, ha sido convocado en varias oportunidades, mostrando un crecimiento sostenido en el alto rendimiento.

La presencia de jugadores de Entre Ríos en todos los seleccionados nacionales no es casual. Es el resultado de un trabajo profundo en los clubes, de la dedicación de entrenadores, dirigentes y familias, y de una cultura de esfuerzo que atraviesa generaciones. Hoy, el rugby argentino habla en entrerriano, y el país entero lo celebra.