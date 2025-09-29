Uno Entre Rios | La Provincia | Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Rogelio Frigerio firmó una carta de intención con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, para restaurar y administrar el palacio San José

29 de septiembre 2025 · 12:31hs
Rogelio Frigerio firmó una carta de intención con el secretario de Cultura de la Nación

Rogelio Frigerio firmó una carta de intención con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, para restaurar y administrar el palacio San José, morada de Justo José de Urquiza.
Rogelio Frigerio firmó una carta de intención con el secretario de Cultura de la Nación

Rogelio Frigerio firmó una carta de intención con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, para restaurar y administrar el palacio San José
Rogelio Frigerio firmó una carta de intención con el secretario de Cultura de la Nación

Rogelio Frigerio firmó una carta de intención con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, para restaurar y administrar el palacio San José

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó una carta de intención conjunta con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, con el objetivo de establecer un marco de colaboración recíproca para la restauración, administración y puesta en valor del Palacio San José.

El acuerdo, que se firmó este domingo en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, apunta a coordinar políticas, programas y recursos técnicos, humanos y financieros y busca fortalecer la preservación de uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos del país, cargado de significación histórica, política y cultural. Y que se presenta deteriorado y con problemas de gestión al punto que debió cerrar sus puertas en abril de este año.

San Miguel Arcángel puede traducirse como “jefe de los ángeles”. A las 16 inicia la procesión en honor al patrono de Entre Ríos. A las 18 toca la Banda de Policía 

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

la informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la region

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

Rogelio Frigerio Palacio San José (2)

"Hoy estamos dando un paso fundamental con la firma de esta carta de intención junto al Gobierno nacional. Abrimos una etapa distinta para el Palacio San José. Una etapa que combina el compromiso de la Nación y la provincia con la fuerza de nuestras instituciones culturales, educativas y sociales", destacó Frigerio tras la firma del acuerdo.

Destacó luego que con este acuerdo, "se inicia una etapa basada en la colaboración recíproca para restaurar, preservar y proyectar este monumento histórico. Queremos que sea un museo vivo, sostenible, capaz de generar experiencias educativas y turísticas de calidad, articulando esfuerzos públicos y privados", acotó.

Palacio San José.jpg

Por su parte, Cifelli dijo que "es una gran satisfacción iniciar este camino de cooperación. Avanzar en la revalorización del Palacio San José es un compromiso con nuestra historia y exige un trabajo conjunto, eficiente y sostenible, donde Nación y provincia se complementen; y donde el sector privado y la sociedad tengan también un rol activo. Celebro que podamos trabajar en conjunto con el gobernador Frigerio de manera coordinada para preservar el patrimonio de los argentinos", concluyó.

Palacio San José en Concepción del Uruguay
Palacio San José en Concepción del Uruguay
Palacio San José en Concepción del Uruguay

El Palacio San José fue construido entre 1848 y 1860 por el general Justo José de Urquiza, exgobernador de Entre Ríos y primer presidente constitucional de la Confederación Argentina. Se trata de una de las expresiones arquitectónicas más notables del siglo XIX y ha sido declarado Monumento Nacional por la Ley N° 12.261 y de Interés Histórico Cultural por la provincia mediante el Decreto N° 6676/03.

palacio san jose.jpg

Objetivos

La carta de intención incluyó una serie de objetivos estratégicos

  • Coordinar políticas y acciones orientadas al cuidado y puesta en valor del Palacio San José.
  • Impulsar la investigación, documentación y difusión de su acervo histórico, arquitectónico y cultural.
  • Favorecer la participación de instituciones académicas, culturales y sociales en su preservación y promoción.
  • Garantizar la sostenibilidad del Palacio como bien patrimonial de la Nación y de la provincia.
  • Explorar formas de colaboración público - privada que consoliden al Palacio como un museo activo, generador de contenidos culturales, experiencias educativas y propuestas turísticas de calidad.
Embed

Palacio San José Monumento histórico
Noticias relacionadas
Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

parana: renovaron la plaza heroes de malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Oscar Basa: Si no fuese por la familia, no hubiesemos podido trabajar y crecer en el Turismo

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

valentina cottonaro: la ceramica como un emprendimiento

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Ver comentarios

Lo último

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Ultimo Momento
El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Policiales
Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Ovación
Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20

La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby

La provincia
Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Dejanos tu comentario