Capibaras XV: la nueva franquicia del Litoral que se suma al Súper Rugby Américas.

Capibaras XV fue presentada en Santa Fe y competirá en el Súper Rugby Américas desde 2026, marcando un hito para el rugby del Litoral argentino.

Este lunes, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe, se presentó oficialmente Capibaras XV , la nueva franquicia que representará al Litoral argentino en el Súper Rugby Américas a partir de 2026. El anuncio marca un punto de inflexión para el desarrollo del rugby en la región.

La iniciativa consolida un proyecto trabajado en conjunto por las tres uniones provinciales: la Unión de Rugby de Rosario, la Unión Entrerriana de Rugby y la Unión Santafesina de Rugby, con el objetivo de darle al Litoral un lugar protagónico en el escenario del rugby profesional sudamericano.

Capibaras XV se suma al Súper Rugby Américas desde 2026

La presentación se realizó con la presencia de autoridades de ambas provincias involucradas (los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio), dirigentes de las tres uniones y representantes de Santa Fe Producciones, empresa clave en el impulso del proyecto junto al sector público y privado. La llegada de Capibaras XV al Súper Rugby Américas representa un paso histórico para una región que, durante décadas, ha sido una cantera de excelencia para el rugby argentino.

Matías Gorosito, tesorero de la Unión Argentina de Rugby (UAR), fue uno de los principales oradores del acto y expresó el orgullo compartido por este nuevo paso: "Hoy celebramos la presentación oficial de la franquicia del Litoral que competirá en el Súper Rugby de las Américas. Es un proyecto que nos llena de orgullo, fruto del trabajo conjunto de todos: los clubes, las uniones, los gobiernos provinciales, los intendentes. Todos colaboraron para hacerlo posible. Y quiero destacar especialmente el apoyo del sector privado, con Santa Fe Producciones, que permitió que esto hoy sea una realidad".

Además, destacó el valor formativo y estratégico de la competencia: "El Súper Rugby de las Américas es una plataforma de desarrollo, una herramienta para potenciar a nuestros jóvenes. Es el camino para que muchos de ellos lleguen a vestir algún día la camiseta celeste y blanca de Los Pumas".

Gorosito confirmó que ya se está trabajando en dos frentes fundamentales: "Estamos trabajando intensamente en el armado del staff técnico y también en la selección de los jugadores que integrarán el plantel".

Y subrayó el valor histórico del rugby del Litoral: "Esta región, con su rica historia y la enorme cantidad de Pumas que ha dado, merece tener un lugar protagónico en el rugby profesional sudamericano. El Torneo Regional del Litoral ha sido, durante más de 25 años, una cantera de excelencia. Esta franquicia es una evolución natural, un paso adelante que nos permitirá competir, crecer y seguir formando personas a través del deporte".

Finalmente, cerró su participación con un mensaje personal y cargado de sentido regional: "Y para terminar, me saco el traje del dirigente de la UAR. Como hombre del Litoral y representante de esta región, quiero decir que este proyecto nos compromete a todos. Es una oportunidad histórica, y juntos vamos a hacer que sea un éxito. Muchísimas gracias".

El presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, no pudo estar presente en el acto por encontrarse en reuniones con World Rugby, en el marco de la planificación internacional para 2026. Sin embargo, hizo llegar su apoyo al proyecto a través de la dirigencia presente en el evento.

El equipo llevará el nombre Capibaras XV, en homenaje al animal característico del Litoral argentino, símbolo de identidad, adaptabilidad y fuerza colectiva. Con esta impronta, la nueva franquicia promete aportar frescura, compromiso y competitividad al torneo continental.

Con esta incorporación, Argentina contará con cuatro franquicias en el Súper Rugby Américas: Pampas, Dogos XV, Tarucas y Capibaras XV. De esta manera, el certamen continental quedará conformado por ocho equipos en total: los ya mencionados cuatro representantes argentinos, junto a Peñarol Rugby de Uruguay, Selknam de Chile, Cobras Brasil XV y Yacaré XV de Paraguay.

Actualmente se avanza en la conformación del cuerpo técnico y en la selección del plantel que integrará Capibaras XV en su primera temporada. El objetivo es claro: consolidar un equipo competitivo que represente con orgullo al Litoral y que funcione como un eslabón clave en el camino hacia el rugby de alto rendimiento.

El nacimiento de Capibaras XV es, sin lugar a dudas, una señal del crecimiento sostenido del rugby argentino en todas sus regiones y una oportunidad única para que el Litoral ocupe el lugar que le corresponde en el escenario profesional sudamericano. Esta iniciativa lleva el deporte a nuevos horizontes, fortalece la identidad regional, genera un impacto positivo en la juventud y en el desarrollo social y deportivo, y contribuye a consolidar la unión entre jugadores, entrenadores y aficionados.

La palabra de Frigerio

El gobernador Rogelio Frigerio resaltó el valor de la unión entre las provincias y la relevancia histórica del rugby en la región. En su discurso, destacó que "el rugby tiene en Entre Ríos una gran tradición, que comenzó en 1934 con el primer partido jugado en Paraná contra un equipo de Santa Fe, con equipos como Estudiantes de Paraná y Universitario de Rosario". Recordó que los presidentes de esos clubes, Sylvestre Begnis y Raúl Uranga, luego fueron gobernadores que marcaron la historia de ambas provincias.

El mandatario remarcó que esa unidad se refleja también en el deporte y calificó al rugby como un deporte que promueve "valores, inclusión y solidaridad". Expresó que como gobernador siente "el orgullo de estar en esta presentación" y manifestó su confianza en que Capibara XV será "un equipo invencible que tendrá la garra de los gauchos de Pancho Ramírez". Finalizó con un agradecimiento, reafirmando la importancia de esta colaboración para el desarrollo deportivo en el Litoral.