Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Un joven de 22 años se habría arrojado al río Uruguay luego de una discusión familiar. Ocurrió en Concordia

La Prefectura Naval Concordia apostó tres efectivos y una lancha a motor, en el muelle del ex Yuquerí, en Concordia.

Este lunes personal de Prefectura Naval Argentina continúa la búsqueda de un joven de 22 años que desapareció tras arrojarse al río Uruguay,a la altura de concordia, el viernes.

El operativo cuenta con la participación de personal de la Prefectura Naval y buzos tácticos de la Policía de Entre Ríos.

Concordia Río Uruguay joven Prefectura Policía de Entre Ríos

De acuerdo a lo que trascendió el mismo viernes personal de la Comisaría Frigorífico Yuquerí fue alertada de la situación, al igual que personal de Prefectura.

El joven, identificado como Javier Acosta, se habría arrojado al río luego de una discusión familiar, desde el muelle del ex Frigorífico CAP Yuquerí, una zona muy profunda y de fuertes corrientes lo que dificulta la búsqueda que se realiza con un bote y tres prefectos, mientras en la costa aguardan novedades los familiares y vecinos del barrio Benito Legerén.

La Prefectura Naval Concordia apostó tres efectivos y una lancha a motor dado que es el protocolo habitual para este tipo de situaciones que no requiere del empleo de buzos por la correntada y profundidad del lugar, indica El Sol.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal José Arias.