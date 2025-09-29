Diego Correa se suma a Argentina XV para la concentración en Carlos Paz La UAR confirmó cambios en el plantel de Argentina XV, con la incorporación del paranaense Diego Correa, en la concentración nacional en Carlos Paz. 29 de septiembre 2025 · 13:44hs

Foto: Gentileza/Prensa UAR Diego Correa se suma a Argentina XV para la concentración en Carlos Paz.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó modificaciones en el plantel de Argentina XV, que se encuentra realizando una concentración nacional en Carlos Paz desde este lunes y hasta el miércoles.

Entre las novedades, se destaca la convocatoria del paranaense Diego Correa, jugador de Estudiantes de Paraná, quien se suma al grupo junto a Juan Bautista Baronino, Martín Vaca y Genaro Fissore.

Por otro lado, quedaron fuera del plantel Ignacio Revol Pitt, Juan Greising Revol, Agustín Sarelli, Julián Hernández, Tomás Barolini y Nicolás Roger.