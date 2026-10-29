AL+ cumple 8 años a lo grande: Danny Howells, Kevin Di Serna y viajes a Tomorrowland

La productora paranaense celebrará su octavo aniversario el viernes 6 de noviembre desde las 21 en Arenas con una edición especial.

El próximo viernes 6 de noviembre, AL+ festejará su octavo aniversario con una noche que reunirá artistas internacionales, nacionales y locales. El lugar elegido para la celebración es Arenas, en la zona del Thompson, uno de los espacios que durante los últimos años acompañó el crecimiento de los grandes encuentros de música electrónica junto al río. En caso de que las condiciones climáticas no permitan realizar la propuesta al aire libre, la organización prevé trasladar íntegramente el evento a XL, garantizando la realización de la fecha.

A las 21 será el comienzo del evento, hasta las 06 am. Como es costumbre para la productora paranaense, la música es la protagonista pero la experiencia va más allá: se proyecta un evento con diferentes expresiones artísticas y emprendedores de nuestra ciudad para festejar el octavo aniversario de la productora que tuvo sus comienzos en 2018 en la ciudad.

Además, la propuesta para el octavo aniversario tiene un atractivo adicional: cada entrada adquirida representa además una posibilidad de participar por un viaje a Tomorrowland Brasil 2027, una experiencia organizada por AL+ Productora junto a Paraná Tur, agencia de viajes de la capital provincial.

El festival internacional ya confirmó oficialmente su próxima edición en Brasil para el 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2027, nuevamente en Parque Maeda, en Itu, São Paulo. Así, una noche en Paraná puede terminar convirtiéndose en un viaje a uno de los festivales de música electrónica más importantes del planeta.

Artistas

Danny Howells, el artista principal de la noche tiene una trayectoria que atraviesa más de tres décadas de música electrónica, Howells es uno de esos nombres asociados históricamente al sonido house y progressive británico y a una generación que incluye figuras como John Digweed, Sasha, Nick Warren y Hernán Cattáneo. Antes de desembarcar en Paraná compartirá cabina con Hernan Cattáneo, DJ argentino, en uno de los escenarios emblemáticos de Londres.

El otro gran protagonista de la noche será Kevin Di Serna, cuya carrera atraviesa uno de sus momentos de mayor exposición y es considerado uno de los argentinos de mayor proyección internacional. En 2025 fue el único artista argentino incluido en el line-up de Tomorrowland Brasil, donde compartió programación con algunos de los nombres más importantes de la electrónica mundial.

Y ademas, antes de llegar a Paraná para la presentación en el aniversario de AL+ tocó junto a Hernán Cattáneo en Akasha, Ibiza; luego participó de un show en Amsterdam con Danny Howells y actuará en Buenos Aires junto a Nick Warren.

Identidad local

El aniversario no estará compuesto solamente por sus dos figuras principales. El line-up se completa con Juan M. Cerati, Jussto y Agustín Toffolini, artistas vinculados a diferentes momentos y sonidos de la escena regional. Toffolini es, además, parte de la historia de AL+ y uno de los integrantes de Tripartitos, proyecto entrerriano que en los últimos años comenzó a editar música propia y llevar su sonido más allá de Paraná.

Jussto también llega con producción propia: artista de la ciudad vecina, Santa Fe. Durante 2026 publicó junto a Fabio (AR) el track “Taste That”, editado por Neo Disco. La combinación responde a una lógica que Almas sostuvo durante estos ocho años: traer artistas del circuito internacional sin dejar de construir y visibilizar a la escena local.

Haciendo crecer la escena

AL+ nació en Paraná en 2018 y desde entonces atravesó diferentes etapas, escenarios y formatos. En una nota publicada por UNO en 2025, la productora ya contabilizaba más de 50 eventos, 36.000 asistentes, 200 DJs y 300 artistas, números que mostraban la dimensión que había adquirido la electrónica en la ciudad. Pero quizás el cambio más importante no esté solamente en las cifras.

Hace algunos años, imaginar artistas internacionales de este nivel tocando regularmente en Paraná parecía excepcional. Hoy la ciudad forma parte de un circuito que recibe propuestas nacionales e internacionales y genera movimiento de público proveniente también de otras localidades de Entre Ríos y de provincias vecinas.

Todo empezó como un sueño de 3 productores y un evento para 80 personas en noviembre de 2018. Así, fue creciendo año tras año hasta lograr eventos con una asistencia de más de 2500 personas y coproducciones en distintos puntos de la provincia y también en Córdoba.

El octavo aniversario busca celebrar justamente ese recorrido. No solamente ocho años de una productora, sino ocho años de artistas, crecimiento, sueños, viajes y una comunidad que fue creciendo alrededor de la música.

De Paraná a Tomorrowland

Como parte de la celebración, AL+ incorporó este año una acción especial. Quienes adquieran entradas para el aniversario participarán automáticamente del sorteo por un viaje a Tomorrowland Brasil 2027, organizado junto a Paraná Tur.

El próximo Tomorrowland Brasil se desarrollará del 30 de abril al 2 de mayo de 2027 en Parque Maeda, en Itu, São Paulo. La organización internacional anunció una edición de tres días con más de 150 artistas distribuidos en diferentes escenarios. La idea transforma la celebración del aniversario en algo más: entrar a la fiesta también puede convertirse en el comienzo de otro viaje.

El 6 de noviembre Almas cumple ocho años. Danny Howells y Kevin Di Serna llegan a Paraná. Y entre todos los que estén ahí, alguien terminará viajando a Tomorrowland.

Ingresos

Hace algunos años, desde la productora han notado que se genera un turismo musical característico de los eventos de música electrónica. Diferentes asistentes viajan desde el interior de la provincia y de provincias vecinas en busca de ver a su dj favorito o simplemente conocer una nueva propuesta en relación a la música. Por eso, Almas decidió ampliar los diferentes tickets disponibles.

En www.passline.com.ar o las redes sociales de la productora se pueden encontrar los clásicos tickets generales y vips, además de las mesas backstage para una experiencia más cercana al artista.

Pero también para quienes visitan la ciudad ese fin de semana se incluyen diferentes paquetes con ingreso al evento y alojamientos en diferentes hoteles. Esto también forma parte de una iniciativa innovadora para la zona.

Desde la productora creen y motivan la idea de poder ampliar la experiencia del evento e ir más allá de una noche, buscando generar en la capital provincial ese turismo musical y mostrar que ofrece en su cotidianeidad la ciudad de Paraná.