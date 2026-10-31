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Horóscopo del sábado 31 de octubre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 31 de octrubre de 2016. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

31 de octubre 2026 · 07:20hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 31 de octrubre de 2016. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco. 

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 31 de octrubre de 2016. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco. 

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 31 de octrubre de 2016. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un plan con amigos puede acabar siendo más divertido de lo que imaginaba. Deje espacio a la improvisación y disfrute de la compañía. Si tiene pareja, una conversación cariñosa reforzará la complicidad.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una invitación inesperada puede llevarlo a un lugar que todavía no conoce. Acepte la oportunidad de salir de la rutina. Si está soltero, una conversación espontánea podría despertar un interés especial.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Una invitación inesperada puede llevarlo a un lugar que todavía no conoce. Acepte la oportunidad de salir de la rutina. Si está soltero, una conversación espontánea podría despertar un interés especial.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Reencontrarse con una amistad del pasado puede despertar recuerdos muy agradables. Disfrute del encuentro sin dar demasiadas vueltas a las cosas. En casa, una tarde tranquila le permitirá recuperar energías.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una actividad relacionada con la gastronomía, el arte o la música puede darle una buena sorpresa. Comparta la experiencia con alguien especial. En el amor, respetar el ritmo de la otra persona favorecerá el entendimiento.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Dedicar un rato a una afición que tenía olvidada le proporcionará una satisfacción inesperada. No se preocupe por el resultado. Una conversación con la familia puede ayudarlo a descubrir nuevas maneras de compartir el tiempo.

Horóscopo

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LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una salida con personas queridas le permitirá desconectar y recuperar el buen humor. Evite querer organizarlo todo al detalle. La jornada será más agradable si deja que los demás también propongan actividades.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Un plan romántico puede ayudarlo a recuperar la ilusión y reforzar la confianza con su pareja. Si está soltero, muéstrese receptivo a conocer gente. La naturalidad será su mejor atractivo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Una excursión o una actividad al aire libre puede resultar especialmente estimulante. Aproveche para cambiar de ambiente y aclarar sus ideas. Una persona cercana le hará una confidencia que agradecerá escuchar con calma.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Permítase disfrutar de un día sin horarios demasiado estrictos. Un rato de lectura, un paseo o una buena comida pueden ser suficientes. En el amor, un gesto espontáneo favorecerá la ternura.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Una reunión de amigos puede dar lugar a conversaciones divertidas y planes inesperados. No se cierre a propuestas diferentes de las habituales. En casa, una pequeña mejora hará que se sienta más cómodo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Cambiar la disposición de algunos muebles o renovar un rincón de casa puede hacerle ilusión. Aproveche también para descansar. Una conversación con un familiar le permitirá compartir recuerdos que los acercarán.

Horóscopo Signo Sábado Astrología zodíaco
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