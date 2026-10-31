SMN: semana cálida e inestable y alerta por tormentas para el domingo

Inicia una semana con pronóstico de tormentas del para parte de Entre Ríos. Este sábado se presenta parcialmente nublado, según el pronóstico extendido del SMN

Inicia una semana con pronóstico de tormentas del para parte de Entre Ríos. Este sábado se presenta parcialmente nublado, según el pronóstico extendido del SMN

La semana que inicia se presentará inestable con alerta meteorológica amarilla por tormentas para este domingo en una parte de Entre Ríos, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este sábado se pronosticó cielo parcialmente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y por la noche con temperaturas promedio de entre los 15 grados de mínima y los 27 grados de máxima y vientos del sector norte rotando al noreste.

El domingo se prevén tormentas aisladas durante toda la jornada y tormentas fuertes por la noche. Lastemperatura promedio se ubicarán entre 16 y 26 grados y los vientos predominarán del noreste.

Para el lunes se prevén temperaturas promedio entre 15 y 27 grados, cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del sector este.

El martes habrá tormentas aisladas durante todo el día, temperaturas promedio de entre 17 y 26 grados y vientos del sector sur rotando al sudoeste.

Para el miércoles se esperan temperaturas de entre 16 y 27 grados, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos del sudeste rotando al sector sur.

El jueves, las temperaturas promedio se ubicarán entre los 14 y los 27 grados, el cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán desde el sudoeste rotando al sur.

El viernes las temperaturas promedio se ubicaron entre los 14 y los 24 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del noreste rotando al sudoeste.