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La Peña Celeste y Blanca llega al barrio Anacleto Medina Sur con actividades para toda la familia

La jornada se realizará este sábado 25 de julio, desde las 15, en el Polideportivo San Jorge. Habrá espectáculos musicales, merienda, intervenciones culturales y un espacio recreativo para las infancias, con entrada libre y gratuita

22 de julio 2026 · 17:20hs
La Peña Celeste y Blanca llega al barrio Anacleto Medina Sur con actividades para toda la familia

La Peña Celeste y Blanca tendrá una nueva edición este sábado 25 de julio, desde las 15, en el Polideportivo San Jorge, ubicado en barrio Anacleto Medina Sur. Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a compartir una tarde de encuentro con música en vivo, merienda, actividades culturales y un espacio especialmente pensado para las infancias.

Música en vivo, merienda y propuestas recreativas en una nueva Peña Celeste y Blanca

La programación artística incluirá las presentaciones de Ecos del Alma, Claudio y los Parranderos y El Legado, Banda Tributo a Los Iracundos. Los tres grupos fueron seleccionados a través del ciclo Encuentros Culturales Comunitarios, una de las líneas de las Convocatorias Culturales 2026 impulsadas por la Municipalidad de Paraná para promover la participación de artistas locales en los barrios.

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Además de los espectáculos musicales, la jornada ofrecerá una merienda compartida, intervenciones culturales y propuestas recreativas para niños y niñas. La organización recomienda a quienes asistan llevar su sillón para disfrutar de las actividades al aire libre.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Paraná, las comisiones administradoras de los SUM San Jorge, Costanera Oeste y Anacleto Medina Norte, las comisiones vecinales Gaucho Rivero y Anacleto Medina Norte, junto a merenderos y organizaciones comunitarias del barrio, con el objetivo de fortalecer los espacios de encuentro y acercar propuestas culturales a las familias.

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Peña Celeste y Blanca Anacleto Medina Paraná entrada libre y gratuita
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