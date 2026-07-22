Colón: investigan el voraz incendio que destruyó seis cabañas

Un impresionante incendio se registró este miércoles en un complejo de cabañas ubicado sobre la Ruta Internacional 135, en el ingreso a Colón.

Un impresionante incendio se registró este miércoles en un complejo de cabañas ubicado sobre la Ruta Internacional 135, a la altura del kilómetro 5/6, en el ingreso a Colón. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas, que consumieron por completo seis cabañas de madera.

Según la información oficial conocida hasta el momento, no hubo personas heridas. Al momento del siniestro, el complejo no tenía huéspedes y solo se encontraban en el lugar dos operarios de mantenimiento, quienes lograron ponerse a salvo. Las pérdidas materiales fueron totales debido a la rápida propagación del fuego.

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La Fiscalía tomó intervención y un perito de Policía Científica trabajará para determinar cómo se originó el incendio, aunque las primeras hipótesis indican que podría tratarse de un hecho accidental. Las impactantes imágenes del incendio mostraron una enorme columna de humo visible desde distintos sectores de Colón.

El hecho ocurrió pasadas las 11.30 y como consecuencia del siniestro, seis cabañas del complejo fueron destruidas por completo, al igual que otra perteneciente a una propiedad lindera. Además, una construcción sufrió daños parciales. Luego del gran trabajo de nuestro Cuerpo de Bomberos, pasadas las 13 se logró controlar el incendio y luego se realizaron trabajos de remoción y enfriamiento.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el fuego se habría originado en una de las cabañas y, debido a su rápida propagación, en ese momento soplaban fuertes ráfagas de viento, del sector sur, lo que provocó que las llamas alcancen al resto de las edificaciones.

Para establecer el origen y las circunstancias en que se produjo el incendio, por disposición de la Unidad Fiscal de Colón, intervino la División Policía Científica junto al perito en incendios de la Jefatura Departamental Uruguay, quienes llevarán adelante las pericias correspondientes para determinar cómo se inició el foco ígneo.