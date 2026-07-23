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Cambiaron autoridades en el Club de Leones Paraná Parque Urquiza

En la noche del martes 21 de julio, en un marco de camaradería, asumieron las nuevas autoridades.

23 de julio 2026 · 11:55hs
En la noche del martes 21 de julio

En la noche del martes 21 de julio, en un marco de camaradería, asumieron las nuevas autoridades del Club de Leones Paraná Parque Urquiza.
En la noche del martes 21 de julio

En la noche del martes 21 de julio, en un marco de camaradería, asumieron las nuevas autoridades del Club de Leones Paraná Parque Urquiza.
En la noche del martes 21 de julio

En la noche del martes 21 de julio, en un marco de camaradería, asumieron las nuevas autoridades del Club de Leones Paraná Parque Urquiza.
En la noche del martes 21 de julio

En la noche del martes 21 de julio, en un marco de camaradería, asumieron las nuevas autoridades del Club de Leones Paraná Parque Urquiza.
En la noche del martes 21 de julio

En la noche del martes 21 de julio, en un marco de camaradería, asumieron las nuevas autoridades del Club de Leones Paraná Parque Urquiza.
En la noche del martes 21 de julio

En la noche del martes 21 de julio, en un marco de camaradería, asumieron las nuevas autoridades del Club de Leones Paraná Parque Urquiza.

En la noche del martes 21 de julio, el Club de Leones Paraná Parque Urquiza realizó la ceremonia de cambio de autoridades.

En un marco de camaradería y con la presencia de autoridades del leonismo distrital y representantes de diferentes ámbitos de Paraná -hospitales, centros de salud, profesionales médicos y agentes sanitarios- asumieron las nuevas autoridades.

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  • Presidente: Claudio Daniel Siciliano
  • Tesorero: Aaron Beron
  • Secretaria: Belen Carballal

Las nuevas autoridades reafirmaron la convicción y premisa del Leonismo: "Servimos comprometiendo nuestra permanente cercanía con la comunidad y teniendo siempre presente que 'Donde hay una necesidad, hay un León!".

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autoridades Club de Leones Paraná Parque Urquiza
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