El sector ganadero cierra filas en defensa del IPCVA ante posibles cambios en su financiamiento

Entidades respaldan al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y advierten por las modificaciones propuestas por Federico Sturzegger

Entidades respaldan al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la marca Carne Argentina, y advierten por las modificaciones propuestas por Federico Sturzegger.

Varias organizaciones del sector cárnico argentino emitieron una declaración conjunta para manifestar su firme rechazo a cualquier modificación en el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Advierten que transformar el aporte obligatorio en un arancel voluntario comprometería seriamente la estabilidad institucional y la capacidad operativa del organismo.

Se destacó que el instituto es una herramienta estratégica esencial para la investigación técnica y el posicionamiento de la carne nacional en mercados globales competitivos.

Los firmantes subrayaron que el IPCVA representa a miles de actores federales y que degradar su estructura significaría un retroceso en los logros comerciales alcanzados por el país. Finalmente, la declaración ratifica la vigencia del modelo actual como el único camino viable para asegurar el crecimiento sostenido de la cadena bovina argentina.

Un firme respaldo

Se da así un fuerte respaldo institucional al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), advirtiendo que las modificaciones propuestas por el Gobierno nacional pondrían en riesgo su existencia en respuesta a un anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger que propone alterar el esquema actual de financiamiento del IPCVA.

Las entidades que integran su Consejo de Representantes ratificaron el rol fundamental del Instituto como una herramienta estratégica para el desarrollo y el posicionamiento de la cadena bovina argentina a nivel global.

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Un modelo de gestión privada y éxito internacional

Desde su creación por la Ley 25.507, el IPCVA ha funcionado con fondos privados aportados de manera conjunta por productores ganaderos (0,07% del valor índice de res vacuna) y la industria frigorífica (0,02%). Según la declaración, este esquema de pago obligatorio es fundamental para sostener el funcionamiento del ente, siguiendo modelos exitosos de países competidores como Australia, Estados Unidos o Uruguay.

Las entidades alertaron que la propuesta de implementar un "arancelamiento voluntario" resultaría, en la práctica, en la eliminación del Instituto. Remarcaron que el IPCVA no solo genera información estratégica y estudios técnicos, sino que ha sido clave para consolidar acuerdos comerciales y abrir nuevos mercados internacionales.

El valor de la marca "Carne Argentina"

El comunicado destaca que el Instituto es responsable de posicionar la marca "Carne Argentina" como un producto premium en el mundo. Además de la promoción comercial, el IPCVA cumple un rol sanitario crítico: destina entre el 3% y el 5% de su presupuesto anual al Senasa, fortaleciendo las relaciones sanitarias con los países compradores.Las organizaciones firmantes enfatizaron que degradar la capacidad operativa del organismo significaría un retroceso en logros construidos durante años de inversión privada y esfuerzo conjunto del sector.

"Ratificamos y sostenemos plenamente la existencia, labor e institucionalidad del IPCVA como un pilar clave para el presente y futuro de la producción", concluye el documento.

Entidades y Cámaras firmantes

El respaldo institucional fue suscrito por las organizaciones que representan la más amplia representatividad del sector cárnico argentino a nivel federal.

Sociedad Rural Argentina (SRA) .

. Federación Agraria Argentina (FAA) .

. Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) .

. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) .

. Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) .

. Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF) .

. Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) .

. Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) .

. Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) .

. Estado Nacional (a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca).

Adicionalmente, el documento cuenta con el apoyo de las numerosas instituciones que integran el Consejo Asesor del IPCVA, incluyendo asociaciones de criadores de diversas razas (Angus, Hereford, Braford, Brangus, entre otras), centros de consignatarios, institutos de investigación como el INTA y el INTI, y diversas cámaras frigoríficas y rurales del interior del país.