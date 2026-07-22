La cuarta edición será este sábado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con degustaciones y productores de todo el país.

Paraná Wine reunirá a más de 70 bodegas en una feria que impulsa el enoturismo entrerriano.

Más de 70 bodegas, enólogos y productores de distintas regiones del país participarán este sábado de la cuarta edición de Paraná Wine, la feria vitivinícola que se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de la capital entrerriana. El evento cuenta con el acompañamiento del Ente Mixto de Turismo y busca fortalecer el turismo de eventos y la actividad enoturística de la provincia.

La muestra se realizará el sábado 25 de 20 a 24 y reunirá a bodegas nacionales y emprendimientos entrerrianos que reflejan el crecimiento sostenido de la producción vitivinícola en la provincia.

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Durante la jornada, el público podrá degustar etiquetas de diferentes regiones del país y conocer las propuestas de productores y especialistas vinculados a la actividad. La feria también funcionará como un espacio de promoción para los viñedos entrerrianos y para los servicios asociados al turismo gastronómico.

Establecimientos vitivinícolas

En los últimos años, Entre Ríos consolidó el desarrollo de nuevos establecimientos vitivinícolas que recuperan una tradición histórica de la provincia y amplían la oferta turística regional. En ese contexto, Paraná Wine se posiciona como un evento de referencia para difundir la producción local, fomentar el consumo de vinos argentinos y potenciar el enoturismo.

La organización destacó que la feria permitirá fortalecer el vínculo entre productores, bodegas, consumidores y el sector turístico, promoviendo la actividad económica y la identidad vitivinícola de Entre Ríos.