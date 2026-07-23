El Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha confirmada: se realizará el 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla. La grilla de artistas será anunciada más adelante.

Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha: será el 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla.

El Cosquín Rock 2027 ya comenzó a tomar forma con el anuncio oficial de su próxima edición . El tradicional festival de música se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba.

Junto con la confirmación de las fechas, la organización puso en marcha la preventa de entradas a través de la plataforma Eden Entradas, con beneficios exclusivos y la posibilidad de financiar la compra en cuotas sin interés para clientes BBVA.

Confirmaron las fechas del Cosquín Rock 2027: cuándo será la próxima edición

Por el momento, el anuncio se limita a la confirmación del evento y al inicio de la venta de tickets. La esperada grilla de artistas aún no fue dada a conocer, por lo que los fanáticos deberán esperar algunos meses más para conocer qué bandas y solistas formarán parte de una nueva edición del festival.

Como es habitual, se espera que la organización revele el line-up de manera progresiva en los próximos meses, generando la expectativa que caracteriza a uno de los eventos musicales más importantes de la Argentina.

Con más de dos décadas de historia, el Cosquín Rock se consolidó como una cita obligada para miles de espectadores de todo el país y del exterior, reuniendo cada año a destacados exponentes del rock, el pop, el indie, el metal, el folklore y otros géneros en un fin de semana de música en vivo.