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Liga Argentina: La Unión de Colón confirmó DT y cuatro fichas

Martín Guastavino continuará como entrenador. Además, el club confirmó la continuidad de dos piezas claves y la llegada de otras dos fichas.

22 de julio 2026 · 20:14hs
La Unión de Colón comenzó el armado de su plantel para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol.

La Unión de Colón comenzó el armado de su plantel para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol.

La Unión de Colón comenzó el armado de su plantel para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol. Además de anunciar la renovación del entrenador Martín Guastavino, confirmó la continuidad de dos piezas claves de la temporada pasada y la llegada de otras dos fichas.

En primer lugar, el Rojo confirmó la continuidad de Martin Guastavino al frente del cuerpo técnico. El entrenador selló con esta renovación su sexta temporada consecutiva.

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En cuanto a jugadores, por el momento son dos las renovaciones: Lucio Longoni por un lado y Guido Cabrera por el otro. Tanto el pivote como el escolta-base llegarán a cinco temporadas consecutivas en su haber representando los colores de La Unión.

Liga Argentina: La Unión de Colón confirmó DT y cuatro fichas

La Unión de Colón comenzó el armado de su plantel para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol.

La Unión de Colón comenzó el armado de su plantel para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol.

Por último, hay caras nuevas en el Rojo de la 12. Se incorpora Joaquín Sánchez, proveniente de Bahía Blanca, tiene 28 años y mide 1,88mts. El escolta-base tuvo paso por Estudiantes de Bahía Blanca, Bahía Basket, Deportivo Viedma, Jujuy Basket en Argentina. En Getafe y CB Salou en España, Scandone Avellino en Italia, y Leones de Ecuador.

La otra incorporación es la de Ignacio Dacunda, el alero de 22 años y 1,92mts de altura. El concordiense tuvo paso por Capuchinos, Sportivo San Salvador y en Estados Unidos representó a la Universidad St Ambrose.

Prensa La Unión

Liga Argentina Colón básquetbol Entrenador
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