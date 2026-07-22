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Minitah Stand Up brindará un show gratuito en Paraná

El espectáculo se realizará este viernes 24 de julio, a las 18, en la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos. La entrada será libre y gratuita

22 de julio 2026 · 19:30hs
Minitah Stand Up brindará un show gratuito en Paraná

FERNANDA RIVERO / UNO

El grupo humorístico Minitah Stand Up presentará su espectáculo este viernes 24 de julio, a las 18, en la sede de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos (FJPPER), ubicada en Alem 450. La actividad será con entrada libre y gratuita.

La Federación de Jubilados recibe un espectáculo gratuito de stand up

La propuesta forma parte del calendario cultural de la institución e invita a disfrutar de una tarde de humor con las actuaciones de Eve Schneider, Dani Rudel, Paula Chilotegui y Carolina Rossier, quienes llevarán al escenario un espectáculo lleno de ocurrencias y situaciones cotidianas.

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Desde la organización convocaron al púbico a sumarse a la jornada para compartir una tarde diferente.

El espectáculo comenzará a las 18 y el ingreso será gratuito.

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Minitah Stand Up Show Paraná Jubilados
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