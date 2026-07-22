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Nicolás Bonelli: "Vemos que hay otras marcas que son superiores"

El uruguayense Nicolás Bonelli se refirió al pedido de los usuarios de Ford. “La categoría lo viene analizando, veremos qué deciden”, dijo.

22 de julio 2026 · 18:59hs
El piloto uruguayense llega de hacer podio en la última fecha disputada en Posadas.

El piloto uruguayense llega de hacer podio en la última fecha disputada en Posadas.

Nicolás Bonelli (42 años) habló de la actualidad reglamentaria del Turismo Carretera, profundizando en la marca que representa: Ford. El piloto de Concepción del Uruguay, que viene de ser el mejor usuario del Óvalo en la 8ª fecha en Posadas con el 2° lugar en la Final, detalló que debería haber un ajuste para que los Mustang sean competitivos ante los otros seis modelos que compiten en la categoría.

Los usuarios de Ford piden paridad.

Los usuarios de Ford piden paridad.

“En Posadas, como también pasa en Paraná, Ford tiene un beneficio en la pista. Creo que por eso funcionamos tan bien en este escenario, pero venimos de varias carreras donde vemos que hay otras marcas que son superiores”, explicó a SoloTC.

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En las ocho fechas disputadas, Ford suma dos victorias (Moscardini en El Calafate y Werner en Termas de Río Hondo), dos pole position (Moscardini en El Calafate y Catalán Magni en Córdoba) y ocho podios (en seis de las ocho carreras hubo representantes de la marca). Pero los usuarios de la marca alertan que hay pocos representantes en los 20 primeros lugares del torneo, pese a ser los que mayor representación tienen en el abultado parque del TC.

El pedido a la técnica del Turismo Carretera

“Si la Técnica de la ACTC otorga un beneficio, debería ser para que la marca tenga cómo pelear con el resto de la categoría. No queremos ni más ni menos que el resto, queremos lo mismo para poder pelear. La categoría lo viene analizando, veremos qué deciden”, argumentó.

La Técnica de la ACTC comienza a hacer los ajustes finales en el reglamento para poderlo cerrar de la mejor manera en la Copa de Oro. Es un hecho que Ford recibirá un beneficio aerodinámico y es muy probable que Chevrolet lo tenga en el motor. Según le afirmó Alejandro Iuliano (gerente técnico de la entidad) a SoloTC, serían las únicas dos marcas que tendrían cambios.

Nicolás Bonelli Ford Turismo Carretera categoría
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