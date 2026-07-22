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Abrió la convocatoria a los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria

La convocatoria estará abierta del 22 de julio al 20 de septiembre y distingue obras en las categorías Novela, Guion Literario, Ensayo Histórico y Sociológico y Música Rock y Pop

22 de julio 2026 · 19:08hs
Abrió la convocatoria a los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria

Abrió la convocatoria a los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria

La Secretaría de Cultura de la Nación abrió una nueva convocatoria para los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria, correspondientes al período 2021-2024. El certamen busca reconocer y estimular el trabajo de autores, investigadores, artistas y científicos de todo el país.

La inscripción permanecerá abierta desde el 22 de julio hasta el 20 de septiembre y se realizará de manera íntegramente digital a través de la plataforma Somos Cultura. Para completar la postulación será requisito indispensable estar inscripto previamente en el Registro Federal de Cultura.

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En esta edición podrán presentarse obras en cuatro especialidades:

  • Letras: Novela.
  • Producción Literaria Representada: Guion Literario Cinematográfico, Televisivo y Radial.
  • Ensayo: Histórico y Sociológico.
  • Música: Rock y Pop.

Los Premios Nacionales constituyen uno de los reconocimientos más importantes que otorga el Estado argentino a la producción cultural y científica. A través de esta iniciativa se busca distinguir la calidad, la originalidad y el aporte de las obras presentadas, además de incentivar la creación y la investigación en distintas disciplinas.

En cuanto a los reconocimientos, el certamen otorgará un Primer Premio Nacional de 3 millones de pesos, un Segundo Premio de 2 millones de pesos y un Tercer Premio de 1,2 millones de pesos en cada una de las categorías. Asimismo, el jurado podrá conceder menciones especiales a aquellas obras que considere destacadas.

Desde la Secretaría de Cultura aclararon que esta convocatoria inaugura un nuevo ciclo correspondiente al período 2021-2024 y no modifica ni reemplaza el proceso de selección del certamen vigente para el período 2020-2023. Quienes ya participan de esa convocatoria deberán continuar con el seguimiento de su inscripción de acuerdo con las condiciones y plazos establecidos oportunamente.

Las bases, condiciones y la inscripción están disponibles a través de la plataforma Somos Cultura, aquí se encuentra disponible la resolución oficial y el anexo del concurso.

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