Abrió la convocatoria a los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria
La Secretaría de Cultura de la Nación abrió una nueva convocatoria para los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria, correspondientes al período 2021-2024. El certamen busca reconocer y estimular el trabajo de autores, investigadores, artistas y científicos de todo el país.
La inscripción permanecerá abierta desde el 22 de julio hasta el 20 de septiembre y se realizará de manera íntegramente digital a través de la plataforma Somos Cultura. Para completar la postulación será requisito indispensable estar inscripto previamente en el Registro Federal de Cultura.
En esta edición podrán presentarse obras en cuatro especialidades:
- Letras: Novela.
- Producción Literaria Representada: Guion Literario Cinematográfico, Televisivo y Radial.
- Ensayo: Histórico y Sociológico.
- Música: Rock y Pop.
Los Premios Nacionales constituyen uno de los reconocimientos más importantes que otorga el Estado argentino a la producción cultural y científica. A través de esta iniciativa se busca distinguir la calidad, la originalidad y el aporte de las obras presentadas, además de incentivar la creación y la investigación en distintas disciplinas.
En cuanto a los reconocimientos, el certamen otorgará un Primer Premio Nacional de 3 millones de pesos, un Segundo Premio de 2 millones de pesos y un Tercer Premio de 1,2 millones de pesos en cada una de las categorías. Asimismo, el jurado podrá conceder menciones especiales a aquellas obras que considere destacadas.
Desde la Secretaría de Cultura aclararon que esta convocatoria inaugura un nuevo ciclo correspondiente al período 2021-2024 y no modifica ni reemplaza el proceso de selección del certamen vigente para el período 2020-2023. Quienes ya participan de esa convocatoria deberán continuar con el seguimiento de su inscripción de acuerdo con las condiciones y plazos establecidos oportunamente.
Las bases, condiciones y la inscripción están disponibles a través de la plataforma Somos Cultura, aquí se encuentra disponible la resolución oficial y el anexo del concurso.