Escándalo en Gualeguay: denunciaron que había una cámara oculta en el baño de mujeres de una comisaría

La Justicia local allanó la Comisaría Primera de Gualeguay tras la denuncia de una policía por la aparición de una cámara en el baño de mujeres.

Un escándalo sacudió a la Comisaría Primera de Gualeguay luego de que una funcionaria policial denunciara el hallazgo de una cámara oculta activa en el sector de sanitarios y cambiadores de la dependencia. Tras el presunto descubrimiento, realizado hace aproximadamente 20 días, la víctima informó a sus superiores, quienes habrían intentado evitar que el caso llegara a la Jefa Departamental.

Ante la supuesta inacción de la cúpula policial y el conocimiento de que los mandos superiores intentaban ocultar lo ocurrido, la funcionaria denunció el hecho ante la Justicia asesorada por su familia. Esta acción legal se fundamenta en la protección de la vida privada, que sanciona a quien arbitrariamente se entrometa en la intimidad ajena, obligándolo a cesar sus actividades y a pagar una indemnización.

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Allanamiento

Fue así que la fiscal Mariángeles Schell solicitó un allanamiento en la comisaría, el cual se concretó este miércoles por orden del del Juez de GarantíasSebastián Elal, pero el operativo resultó negativo debido al tiempo transcurrido desde el supuesto descubrimiento.

Según trascendió, las autoridades de la dependencia habrían roto y quemado la cámara el mismo día del hallazgo para eliminar rastros. Según informan medios locales, además de la colocación del dispositivo, se investiga la posible destrucción de elementos probatorios, entre otros hechos que podrían enmarcarse en una causa de violencia de género.