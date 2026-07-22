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El Museo Puerto de la Memoria exhibirá las producciones de sus talleres

La exposición se inaugurará este viernes 24 de julio, a las 16, en el espacio ubicado en avenida Estrada 1248. La entrada será libre y gratuita

22 de julio 2026 · 17:11hs
El Museo Puerto de la Memoria exhibirá las producciones de sus talleres

El Museo Puerto de la Memoria presenta la muestra de invierno de sus talleres culturales

El Museo Puerto de la Memoria realizará este viernes 24 de julio, a las 16, la Muestra de Invierno de sus talleres culturales, una propuesta abierta a toda la comunidad que reunirá las producciones realizadas durante el primer semestre del año por quienes participan de los distintos espacios de formación. La actividad tendrá lugar en la sede del museo, ubicada en avenida Estrada 1248, con entrada libre y gratuita.

La exposición ofrecerá un recorrido por los procesos creativos desarrollados en los talleres, poniendo en valor el trabajo de niñas, niños, jóvenes y personas adultas que forman parte de la propuesta. La iniciativa permitirá compartir con familiares, vecinos y público en general las experiencias, aprendizajes y producciones surgidas en cada uno de los encuentros.

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Los talleres culturales impulsados por el Municipio buscan fortalecer el acceso a la cultura, promover la creación colectiva y generar espacios de encuentro en el barrio Puerto Viejo.

Durante el primer semestre, el museo desarrolló propuestas vinculadas al teatro, música, fotografía, artes visuales, cerámica, danzas, artes textiles, serigrafía, pintura, encuadernación y animación, entre otras disciplinas.

La Muestra de Invierno marcará el cierre de este primer ciclo de actividades y abrirá las puertas del museo para que la comunidad conozca el trabajo realizado por las y los participantes de cada taller.

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Memoria museo Talleres Paraná cultura
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