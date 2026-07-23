El PJ activó el proceso disciplinario contra las senadoras que votaron la reforma jubilatoria

El PJ de Entre Ríos remitió al Tribunal de Disciplina el caso de las senadoras Nancy Miranda y Gladis Domínguez para evaluar posibles sanciones.

El PJ de Entre Ríos remitió al Tribunal de Disciplina el caso de las senadoras Nancy Miranda y Gladis Domínguez para evaluar posibles sanciones.

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos elevó al Tribunal de Disciplina las notas y el mandato del Congreso Partidario para iniciar el análisis de la conducta de las senadoras provinciales, Nancy Miranda y Gladis Domínguez, durante el tratamiento del proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio.

Desde el órgano de conducción se indicó que es un paso administrativo para que el Tribunal evalúe "las posibles sanciones disciplinarias hacia las legisladoras que con su voto convalidaron la modificación del sistema previsional de la provincia, en la cámara alta". Cabe recordar que las legisladores apoyaron la iniciativa oficial -con cambios- en la sesión del 15 de julio.

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Las peronistas Miranda y Domínguez votaron a favor de la reforma previsional.

El mandato del Congreso del PJ

Además, recordaron que el reciente Congreso Partidario aprobó el mandato de rechazar la iniciativa del Gobierno provincial que consideraron “un grave retroceso en materia de derechos sociales” y contraria a la “doctrina y valores del justicialismo”.

Además, facultó al Consejo para activar la intervención del Tribunal en caso de que se desoiga dicho mandato. También se informó que a la fecha ingresaron notas de distintos sectores pidiendo que se evalúe y sancione la decisión de Miranda y Domínguez.

Por último, se señaló que las sanciones disciplinarias establecidas en la Carta Orgánica del PJ, van de la suspensión temporaria de la afiliación a la expulsión y consiguiente desafiliación.