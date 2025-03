El día que DJ Pachi hizo bailar a Carlos Tevez y a su familia

Hoy, UNO decidió homenajear a una de las eminencias en el rubro. Patricio Rodríguez de 33 años ha cumplido sueños a lo largo de toda su carrera y gracias a su pasión. Su vocación le ha permitido conocer a personalidades destacadas del mundo del a música como L - Gante, La Joaqui, el Mono de Kapanga, Ezequiel ‘El Brujo’, y otros como sus ídolos de siempre Martín Palermo y Carlos Tevez.

Cada paranaense que haya visitado los boliches de la ciudad ha podido disfrutar al menos una vez de las creaciones de DJ Pachi. Este año fue la primera vez que tocó en la Fiesta Nacional del Mate y espera que sea en las próximas pero la gran fiesta local que es parte de su sangre a esta altura es la Fiesta de Disfraces. Donde ha hecho bailar y menear a miles de personas en la carpa Cachengue.

Con más de 600 suscriptores y 219,650 vistas en su canal de Youtube, DJ Pachi es uno de los productores musicales más reconocidos de la región. Un hombre de la música que tiene su afición a la mezcla de sonidos y que, además, tiene su programa radial de lunes a viernes de 14 a 17 por FM Stop 89.1 donde pasa los hits del momento y en la operación técnica de Canal Once Radio Stream 98.7 mhz.

Parte de su personalidad es ser bostero de sangre. Pachi es hincha de boca desde pequeño y considera que cada vez que va a la cancha de Boca, le genera “paz y tranquilidad”, según declaró a UNO, para su alma. Su gran pasión fue clave para que pudiese cumplir uno de sus mayores sueños. Se puede decir que La Bombonera es su hogar junto a su familia Valentina, Irma y Santino.

La historia de DJ Pachi

—¿Cuándo arrancaste como DJ?

—Arranque en este hermoso mundo de la música a los 14 años (actualmente tengo 33) mis comienzos fueron como ayudante de DJ. En ese momento armaba y desarmaba en los eventos y durante las fiestas manejaba las luces. Gustavo Pako Redondo fue quien me dio la oportunidad de poder empezar con este camino de DJ (lo ayudaba en los eventos a armar y desarmar. Siempre lo digo, y lo mantengo, Pakito fue como mi “maestro” sin que él supiera que lo era. Siempre observe en cada fiesta como iba llevando cada evento adelante “leyendo” la pista: la gente y la fiesta. También es importante saber cuándo poner cada canción porque, algo que siempre digo es: podes tener todas las mejores canciones del mundo pero tenés que saber en qué momento pasarlas. A mis 17 años me largue solo con ayuda de mis padres (Silvia Palleiro y Tony Rodriguez) y mi abuelo (Víctor) ellos me ayudaron a comprarme sonido e iluminación y arranque mi carrera como DJ.

Sus sueños

—¿Cómo veías tu futuro como DJ y cómo lo ves hoy?

—Siempre, desde chico, soñaba con estar en todo tipo de eventos (ya sea cumpleaños, casamientos, todo tipo de fiestas y ni hablar de fiestas populares y multitudinarias de la ciudad como por ejemplo la Fiesta de Disfraces, Fiesta de la Primavera, Fiesta del Mate, El Once por todos, Fiesta de la Playa en Villa Urquiza). Gracias a Dios y al Gauchito Gil (que siempre les pido a ambos) se me han dado muchas cosas lindas de tocar en muchísimos eventos y este año se me dio por primera vez estar pasando música en la Fiesta Nacional Del Mate. Siento que crecí muchísimo en este rubro sin darme cuenta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina Feruglio (@valentinaferuglio)

—¿Qué es lo que mas te gusta de lo que haces?

—Lo que mas me gusta es ver la gente contenta en la fiesta o en el lugar donde esté pasando música. Saber que lo que uno hace gusta (ya sea poner un tema, una canción) y sentir que la gente lo festeja, que se “enfiestan” por así decir, es lo mas lindo. Ver cómo se divierten, que te hagan sentir eso en el evento que estás, es lo mas lindo que hay.

— ¿Este oficio te permitió cumplir algún sueño/s? ¿Cuál/es?

Si, muchísimos. El primero y principal sueño que se me cumplió es poder vivir de esto que es lo que amo. Y seguir progresando siempre, y no sentirlo como un trabajo. Eso es lo más lindo. Si, obviamente, se toma con toda la responsabilidad del mundo pero poder vivir de lo que me gusta es hermoso. Con respecto a lo laboral, muchos sueños se me cumplieron. Desde pasar música en los boliches de acá, la ciudad de Paraná. Sentir esa responsabilidad hermosa de que la noche sea divertida y el boliche esté bueno por la música que uno pasa. También haber pasado música en los eventos multitudinarios que nombre anteriormente, como por ejemplo, en la Fiesta De Disfraces; donde viene gente de todo el mundo. También estoy muy feliz porque este año me llamaron por primera vez a pasar música a la Fiesta Nacional del Mate. Ser el primer DJ en estar y ser parte de esta fiesta y de una terrible puesta en escena me puso y me pone muy contento. Saber que me tienen presente a la hora de proponer un DJ para este terrible evento que hay en nuestra ciudad, es un montón. Otros sueños también que se me han cumplido, por ejemplo, fue ir a pasar música a otras localidades del país como en Santa Fe, Rosario o Buenos Aires. Y el máximo fue pasar música en el cumpleaños de 15 de Sasha Tevez, hija de mi amigo Diego Tevez, sobrina de Carlitos Tevez (mi ídolo). Estar ahí, haciendo bailar a mi ídolo de toda la vida la verdad que no tiene precio. Y, obviamente, los sueños nunca se terminan. Esto es algo que no tiene techo, todo depende de uno mismo.

—¿Cuándo fue que dijiste ‘Esto es lo que quiero hacer toda mi vida’?

—Desde la primera vez que pasé música ante un público.

Su pasión bostera

—¿Desde cuándo sos hincha de Boca?

—Desde que nací gracias a mi viejo Tony Rodriguez

— ¿Tenés registro de cuántas veces fuiste a la cancha?

—Muchísimas y sigo yendo siempre, lo q si me acuerdo fue la primera vez que fui. Fue en el año 2000 Boca contra Newell’s en Rosario.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DJ PACHI (@djpachi)

—¿Quién es Carlos Tevez para el hincha de Boca?

—Es el ídolo máximo de la institución junto con Martín ‘Titán’ Palermo.