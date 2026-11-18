A través del programa "aprender haciendo", impulsado por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, el ex-atleta Antonio Silio brindó una charla en Nogoyá.

Nogoyá recibió a Antonio Silio, uno de los principales referentes del atletismo argentino, en el marco de una nueva jornada del programa "Aprender haciendo", impulsado por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

El encuentro se desarrolló en el Polideportivo Municipal, con la colaboración de la Coordinación de Deportes y Recreación local, y reunió a Estudiantes y miembros de la comunidad interesados en conocer la experiencia del deportista.

Antonio Silio, exponente del atletismo argentino

Durante la actividad Silio repasó distintos momentos de su carrera y compartió aprendizajes de su paso por el alto rendimiento. Su trayectoria internacional incluye la participación en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992 y un subcampeonato mundial de media maratón ontenido ese mismo año.

A partir de sus vivencias, abordó valores que marcaron su recorrido, como el esfuerzo, la perseverancia, la disciplina y la superación personal.

Silio expresó su satisfacción por la respuesta del público y destacó la atención y participación de los asistentes. "Me voy súper agradecido y conforme, porque creo que lo que la gente vino a escuchar le ha llegado, que es lo fundamental", señaló. Además, explicó que su intención al compartir su historia es que pueda servir especialmente a los jóvenes: "Todos podemos llegar a cumplir nuestro sueño en el deporte. Después, cada uno llegará hasta donde el cuerpo le dé".

También valoró la continuidad de la iniciativa y sostuvo que Entre Ríos merece estar a nivel nacional con grandes deportistas en distintas disciplinas.

El testimonio de Sebastián Uranga

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó la trayectoria del atleta y el valor de contar con referentes de su dimensión para el desarrollo deportivo provincial. En ese sentido, lo definió como una leyenda por su recorrido y sus logros internacionales. También resaltó características que considera propias de los entrerrianos, como el carácter, la humildad y la capacidad de reconocer las propias debilidades para trabajar sobre ellas. "Tenemos un potencial enorme, nuestro piso es altísimo y tenemos un potencial enorme para tener grandes y gigantes deportistas en el futuro", expresó.

Uranga también manifestó su interés en sumar la experiencia y los conocimientos de Silio al trabajo que lleva adelante la Secretaría de Deportes en materia de programas, desarrollo y seguimiento deportivo. En particular, destacó la importancia de contar con referentes que puedan acompañar los procesos de formación y crecimiento de los deportistas individuales y contribuir con las herramientas que se están incorporando para fortalecer el deporte entrerriano.