El Gobierno acompañó la postura de Washington y quedó entre los seis países que no respaldaron el texto aprobado por 175 Estados en ONU

El Gobierno acompañó la postura de Washington y quedó entre los seis países que no respaldaron el texto aprobado por 175 Estados en ONU

El Gobierno acompañó la postura de Washington y quedó entre los seis países que no respaldaron el texto aprobado por 175 Estados en la Tercera Comisión de la Asamblea General.miércoles 18 de noviembre de 2026 | 12:00hs.

La Argentina se abstuvo de votar en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la resolución “Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, que se aprobó por 175 votos a favor, 6 abstenciones (Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún) y 1 voto en contra, del representante de Somalia.

La sesión transcurrió ayer, en la sede de la ONU, en Nueva York. El texto de la resolución, impulsado por Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, España y Suecia, busca que los Estados refuercen sus políticas para prevenir y combatir la violencia de género, incluida la que ocurre en entornos digitales, e insta a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva.

A diferencia de lo ocurrido en noviembre de 2024, cuando el Gobierno había explicado públicamente su voto en contra de una resolución sobre violencia digital contra mujeres, en esta oportunidad la delegación argentina no solicitó el uso de la palabra en el recinto para justificar su abstención. Sí lo hizo la representante estadounidense Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la Misión de EE.UU. ante la ONU, quien argumentó que Washington “no pudo sumarse al consenso” por objeciones a la terminología del texto.

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“Es decepcionante ver el controvertido término ‘salud sexual y reproductiva’ y la noción de ‘aborto seguro’ en esta resolución”, señaló Gasteiger según el texto oficial publicado por la Misión estadounidense. La delegada agregó que “no existe un derecho internacional al aborto” y que “ningún Estado tiene la obligación de financiar ni facilitar el aborto”, en línea con la Declaración de Consenso de Ginebra.

Previo a la votación del texto definitivo, la Tercera Comisión resolvió con 68 votos a favor, 54 en contra y 30 abstenciones no considerar una enmienda que proponía insertar un nuevo párrafo operativo para condicionar la aplicación de la resolución al respeto de las leyes nacionales, las prioridades de desarrollo y los valores religiosos, éticos y culturales de cada país. Al descartarse esa salvaguarda, los países que la habían promovido optaron por la abstención en el texto general, según constató la organización de derechos humanos International Service for Human Rights (ISHR).

La abstención argentina, así, se inscribe en una serie de coincidencias que el Gobierno de Javier Milei acumuló con Washington a lo largo de 2026 en la Asamblea General y sus comisiones. En marzo, Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países en votar en contra de la resolución que declaró la trata transatlántica de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”, impulsada por Ghana con 123 votos a favor y 52 abstenciones.

En octubre, el canciller Pablo Quirno justificó públicamente el voto argentino en contra del levantamiento del embargo estadounidense a Cuba —resolución aprobada por 130 países, 17 en contra y 25 abstenciones—, una posición que Washington sostiene desde hace más de tres décadas. Ese mismo mes, Argentina, EE.UU. e Israel rechazaron una declaración sobre prevención de pandemias aprobada por 153 Estados.

El 5 de noviembre, solo 13 países votaron en contra de la resolución A/81/L.11 de respaldo a la Corte Penal Internacional (CPI), aprobada por 93 votos; Argentina fue uno de ellos, junto con EE.UU. e Israel.

En el ámbito de la propia Tercera Comisión, el 10 de noviembre la Argentina integró el grupo de siete países —junto con Colombia, Guatemala, Israel, Paraguay, Perú y Estados Unidos— que votó en contra de las mociones de no acción sobre enmiendas propuestas a las resoluciones de mutilación genital femenina y fístula obstétrica, según el comunicado oficial de la ONU.

En esa misma sesión, Argentina, Israel y Estados Unidos fueron los únicos tres países en votar en contra de la resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital (176 a favor, 3 en contra, 1 abstención) y los únicos dos —Argentina y EE.UU.— en rechazar la resolución sobre principios rectores en materia de desarrollo alternativo (176 a favor, 2 en contra), publicó Infobae.