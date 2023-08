El bailarín Ciro Mansilla se reencuentra con Paraná

En este marco la bailarina Dulcinea Rodríguez dialogó con UNO para compartir sus expectativas en torno a las actividades en conjunto con Mansilla: “En mi caso tengo el gran honor de bailar el personaje principal de la Suite del Ballet Don Quijote junto a Ciro. Me estoy preparando junto a mi maestra, Julia Saravia, que además es la repositora coreográfica de la obra, y junto a un bailarín aquí en Misiones que me asiste en los ensayos” y agregó, “A la brevedad me encontraré con Ciro, que también se está preparando desde allá y nos ponemos de acuerdo en algunos aspectos técnicos y/o artísticos, pero el training ya lo vamos teniendo. Parece una locura que en 10 días nos encontremos y ensayamos, pero es algo a lo que estamos acostumbrados”.