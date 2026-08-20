El aguará guazú es la imagen de la octava edición del Ficer

Desde la organización del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) anunciaron que la octava edición del festival ya cuenta con su imagen representativa: el aguará guazú . Se trata del cánido más grande de América del Sur y especie declarada monumento natural provincial en Entre Ríos, cuyo nombre significa "zorro grande" en guaraní.

El Ficer es organizado por el gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y su octava edición se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026. El encuentro volverá a reunir producciones destacadas del país y del exterior, con una programación orientada a exhibición, formación y desarrollo de la industria audiovisual.

La imagen fue seleccionada entre casi 200 ilustraciones de fauna silvestre realizadas por estudiantes de segundo año de la escuela secundaria N° 35 Cesáreo Bernaldo de Quirós, de Paraná, en el marco del programa Camino al Ficer, que se puso en marcha en mayo pasado.

A través de una experiencia artística y colectiva coordinada por la y el integrante del Iaaer, María Emilia Chiappesoni y Juan Vidal; la profesora de Artes Visuales, Marisol Basavilbaso; docentes y directivos de la escuela así como con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente en la selección de las especies; las y los jóvenes trabajaron la observación de la fauna silvestre entrerriana para elaborar el universo visual de la próxima edición del festival. De la experiencia emergieron los animales que van a representar a cada una de las secciones y la imagen principal, cuya autora es la estudiante Morena Gómez.

El aguará guazú

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) significa "zorro grande" en guaraní y es el cánido más grande de América del Sur. Su presencia en Entre Ríos está protegida como monumento natural provincial mediante la ley 11.079, lo que le otorga a la especie la máxima protección legal en todo el territorio, prohibiendo de forma estricta su caza, captura o tenencia.

A pesar de ser llamado también "lobo de crin" o "zorro grande", no es biológicamente un zorro ni un lobo, sino el único representante del género Chrysocyon ("perro de oro"). Su pelaje es de un color rojo anaranjado brillante. Tiene la garganta y la punta de la cola blancas, mientras que el hocico y las patas son negros. Es un animal solitario, inofensivo para los humanos y de hábitos mayormente nocturnos o crepusculares.

Cabe recordar que en el 2025 la identidad del festival estuvo compuesta por aves entrerrianas como el martín pescador, el tero real, el caracolero, carpintero real, chajá, cardenal copete rojo, federal, calandria real y el jilguero dorado. Esta elección forma parte de una propuesta de identidad que se renueva en cada edición y que busca incorporar al territorio como protagonista, recuperando sus paisajes, su cultura y su biodiversidad. Así, cada nueva imagen permite representar al festival desde un elemento propio y fortalecer el vínculo con su público.

Propuestas Camino al Ficer

El programa Camino al Ficer busca generar acciones que impacten de manera directa en la programación. En esta línea de trabajo se desarrolló también un taller de escritura cinematográfica que dio como resultado cinco críticas evaluadas por críticos del rubro que pronto se publicarán en la web oficial del festival. Además, las y los autores de las piezas fueron seleccionados para conformar el primer jurado joven que tendrá el Ficer, marcando un hito en su historia. Asimismo, habrá otras actividades de formación y proyecciones de películas en diferentes localidades de la provincia en el marco del programa.