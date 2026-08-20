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Cosquín Rock 2027: confirmaron la grilla completa del festival

El Cosquín Rock 2027 confirmó su grilla con figuras como Jorge Drexler, Jack Johnson, Divididos y Los Fabulosos Cadillacs.

20 de agosto 2026 · 12:17hs
Cosquín Rock 2027: confirmaron la grilla completa del festival.

Cosquín Rock 2027: confirmaron la grilla completa del festival.

El Cosquín Rock 2027 ya tiene su grilla confirmada para una nueva edición que reunirá a grandes figuras de la música nacional e internacional. El festival se realizará el 6 y 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba.

La organización dio a conocer el line up completo a través de sus redes sociales y anticipó una programación que combinará rock, pop, indie, música urbana y otras propuestas de la escena musical.

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Cosquín Rock 2027: quiénes son los artistas que estarán

Entre los principales artistas que serán parte de esta edición se destacan Jorge Drexler, Jack Johnson, Divididos, Las Pelotas, 2 Minutos, Babasónicos, Catupecu Machu, Ciro y los Persas, Los Fabulosos Cadillacs y El Kuelgue.

Durante dos jornadas, miles de fanáticos volverán a reunirse en Santa María de Punilla para disfrutar de música en vivo, además de propuestas gastronómicas y diferentes experiencias en los espacios del festival.

La nueva edición buscará mantener el espíritu que convirtió al Cosquín Rock en uno de los encuentros musicales más importantes del país, con una grilla amplia y escenarios que ofrecerán propuestas para distintos públicos.

Cosquín Rock grilla Córdoba
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