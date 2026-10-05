Hubo acción por la cuarta fecha del Torneo Provincial de la UER

Capibá derrotó a Aurora y Tilcara se impuso sobre Camatí de Viale, por la Serie A Costa del Paraná del Torneo Provincial.

Pasó la cuarta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo, certamen que es organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Hubo actividad a lo largo y a lo ancho del territorio entrerriano, con vibrantes encuentros del deporte de la ovalada.