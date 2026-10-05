Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Provincial

Hubo acción por la cuarta fecha del Torneo Provincial de la UER

Capibá derrotó a Aurora y Tilcara se impuso sobre Camatí de Viale, por la Serie A Costa del Paraná del Torneo Provincial.

5 de octubre 2026 · 16:25hs
Tilcara venció como local a Camatí de Viale en el Torneo Provincial.

Prensa Tilcara

Tilcara venció como local a Camatí de Viale en el Torneo Provincial.

Pasó la cuarta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo, certamen que es organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Hubo actividad a lo largo y a lo ancho del territorio entrerriano, con vibrantes encuentros del deporte de la ovalada.

Resultados

Serie A, Costa del Paraná

Aurora 17- 31Capibá (0-4)

Tilcara 28-24 Camatí de Viale (5-1)

Serie A, Costa del Uruguay

Carpinchos de Gualeguaychú 15-CUCU de Concepción del Uruguay 26 (0-5)

Jockey de Gualeguay (PP)-Colón RC (GP)

Las posiciones: CUCU 19 puntos; Tilcara y Colón RC 16; Camatí 11; Carpinchos RC y Capibá 10; Aurora 2; Jockey 0.

Próxima fecha (domingo 18 de octubre) – Interzonal

Tilcara-Colón RC

Camatí-Carpinchos RC

CUCU-Capibá RC

Jockey-Aurora

El ascenso del Torneo Provincial

Serie B, Costa del Paraná

Libertad de Nogoyá 22-43 Unión de Crespo (1-5). Libre: Nogoyá RC

Posiciones: Unión 10; Nogoyá RC 7, Libertad 1

Serie B, Costa del Uruguay Sur

Posiciones: Central Entrerriano de Gualeguaychú 10; Gualeguay Central 4; Mulitas de Fray Bentos 0

Serie B, Costa del Uruguay Norte

Espinillos de Concordia 22-19 Vaimaca de Salto (4-1)

Curiyú de Chajarí 12-38 Salto Grande de Concordia (0-5)

Posiciones: Los Espinillos 14; Salto Grande 9; Vaimaca 7; Curiyú 0

Torneo Provincial UER Capibá Aurora
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