Pasó la cuarta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo, certamen que es organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Hubo actividad a lo largo y a lo ancho del territorio entrerriano, con vibrantes encuentros del deporte de la ovalada.
Hubo acción por la cuarta fecha del Torneo Provincial de la UER
Capibá derrotó a Aurora y Tilcara se impuso sobre Camatí de Viale, por la Serie A Costa del Paraná del Torneo Provincial.
Resultados
Serie A, Costa del Paraná
Aurora 17- 31Capibá (0-4)
Tilcara 28-24 Camatí de Viale (5-1)
Serie A, Costa del Uruguay
Carpinchos de Gualeguaychú 15-CUCU de Concepción del Uruguay 26 (0-5)
Jockey de Gualeguay (PP)-Colón RC (GP)
Las posiciones: CUCU 19 puntos; Tilcara y Colón RC 16; Camatí 11; Carpinchos RC y Capibá 10; Aurora 2; Jockey 0.
Próxima fecha (domingo 18 de octubre) – Interzonal
Tilcara-Colón RC
Camatí-Carpinchos RC
CUCU-Capibá RC
Jockey-Aurora
El ascenso del Torneo Provincial
Serie B, Costa del Paraná
Libertad de Nogoyá 22-43 Unión de Crespo (1-5). Libre: Nogoyá RC
Posiciones: Unión 10; Nogoyá RC 7, Libertad 1
Serie B, Costa del Uruguay Sur
Posiciones: Central Entrerriano de Gualeguaychú 10; Gualeguay Central 4; Mulitas de Fray Bentos 0
Serie B, Costa del Uruguay Norte
Espinillos de Concordia 22-19 Vaimaca de Salto (4-1)
Curiyú de Chajarí 12-38 Salto Grande de Concordia (0-5)
Posiciones: Los Espinillos 14; Salto Grande 9; Vaimaca 7; Curiyú 0