CAME: las ventas minoristas subieron 0,3% interanual, pero cayeron 1,2% mensual

Durante septiembre, las ventas minoristas subieron 0,3% interanual, pero cayeron 1,2% mensual según la CAME. Además, acumula una baja del 2,1% en 2026.

Las ventas minoristas de las Pymes crecieron 0,3% interanual, pero bajaron 1,2% mensual en septiembre, acumulando una caída del 2,1% en lo que va del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato marca el segundo avance del año, que se suma al de junio (0,9%), cuando se cortó con más de un año de contracción, ya que la última medición interanual positiva fue en abril del 2025 (+3,7%), que luego fue sucedida por 13 meses seguidos de retroceso.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron una baja en el consumo del 1,2% en el noveno mes del año respecto de agosto.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron: “El comportamiento comercial durante septiembre estuvo marcado por la convivencia entre una recuperación interanual marginal y la persistencia de una demanda fragmentada, orientada esencialmente a compras cotidianas y de bajo valor”.

Asimismo, explicaron que “el freno intermensual de septiembre frente a agosto respondió a la finalización de los picos de ventas festivos y escolares del octavo mes del año, junto con la pérdida de dinamismo en los ingresos disponibles de los hogares y los límites en el endeudamiento con tarjetas”.

En este marco, la entidad señaló: “Si bien el cambio de estación impulsó consultas y operaciones específicas vinculadas a la primavera, las familias mantuvieron una marcada cautela presupuestaria, concentrando sus desembolsos en reposiciones necesarias y postergando consumos de mayor envergadura”.

El rendimiento de cada rubro

Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 3,1% en la comparación interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 3,0% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una merma del 1,7%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 3,4% interanual, y suman un retroceso del 9,0% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, subieron 3,0%.

Calzado y marroquinería: las ventas subieron un 3,5% interanual, pero acumulan una caída del 0,5% en lo que va del 2026. En el intermensual, bajaron 0,6%.

Farmacia: las ventas subieron un 1,5% interanual y acumulan un alza del 2,8% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró un descenso del 2,5%.

Perfumería: las ventas treparon un 0,7% interanual, pero suman un declive del 1,6% en lo que va del año. En la comparación intermensual, hubo un avance del 4,0%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas aumentaron 3,3% interanual y acumulan un crecimiento del 0,3% en lo que va del 2026. Por su parte, en el intermensual avanzaron 2,1%.

Textil e indumentaria: las ventas subieron un 5,0% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 2,5%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una merma del 3,0%.