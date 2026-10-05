Uno Entre Rios | Economia | CAME

CAME: las ventas minoristas subieron 0,3% interanual, pero cayeron 1,2% mensual

Durante septiembre, las ventas minoristas subieron 0,3% interanual, pero cayeron 1,2% mensual según la CAME. Además, acumula una baja del 2,1% en 2026.

5 de octubre 2026 · 17:15hs
Según la CAME

Según la CAME, las ventas minoristas subieron 0,3% interanual, pero cayeron 1,2% mensual. 

Las ventas minoristas de las Pymes crecieron 0,3% interanual, pero bajaron 1,2% mensual en septiembre, acumulando una caída del 2,1% en lo que va del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

LEER MÁS: Ventas minoristas pyme, otra vez en baja, según CAME

Los números de la CAME

El dato marca el segundo avance del año, que se suma al de junio (0,9%), cuando se cortó con más de un año de contracción, ya que la última medición interanual positiva fue en abril del 2025 (+3,7%), que luego fue sucedida por 13 meses seguidos de retroceso.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron una baja en el consumo del 1,2% en el noveno mes del año respecto de agosto.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron: “El comportamiento comercial durante septiembre estuvo marcado por la convivencia entre una recuperación interanual marginal y la persistencia de una demanda fragmentada, orientada esencialmente a compras cotidianas y de bajo valor”.

Asimismo, explicaron que “el freno intermensual de septiembre frente a agosto respondió a la finalización de los picos de ventas festivos y escolares del octavo mes del año, junto con la pérdida de dinamismo en los ingresos disponibles de los hogares y los límites en el endeudamiento con tarjetas”.

En este marco, la entidad señaló: “Si bien el cambio de estación impulsó consultas y operaciones específicas vinculadas a la primavera, las familias mantuvieron una marcada cautela presupuestaria, concentrando sus desembolsos en reposiciones necesarias y postergando consumos de mayor envergadura”.

El rendimiento de cada rubro

Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 3,1% en la comparación interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 3,0% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una merma del 1,7%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 3,4% interanual, y suman un retroceso del 9,0% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, subieron 3,0%.

Calzado y marroquinería: las ventas subieron un 3,5% interanual, pero acumulan una caída del 0,5% en lo que va del 2026. En el intermensual, bajaron 0,6%.

Farmacia: las ventas subieron un 1,5% interanual y acumulan un alza del 2,8% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró un descenso del 2,5%.

Perfumería: las ventas treparon un 0,7% interanual, pero suman un declive del 1,6% en lo que va del año. En la comparación intermensual, hubo un avance del 4,0%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas aumentaron 3,3% interanual y acumulan un crecimiento del 0,3% en lo que va del 2026. Por su parte, en el intermensual avanzaron 2,1%.

Textil e indumentaria: las ventas subieron un 5,0% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 2,5%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una merma del 3,0%.

CAME Ventas Minoristas mensual
Noticias relacionadas
siete de cada 10 argentinos ya usan inteligencia artificial para organizar sus finanzas o quieren hacerlo

Siete de cada 10 argentinos ya usan Inteligencia Artificial para organizar sus finanzas o quieren hacerlo

El BCRA compró 35 millones de dólares y las reservas treparon a 48.653 millones de dólares.

El BCRA compró 35 millones de dólares y las reservas treparon a 48.653 millones de dólares

El riesgo país continúa la escalada y llegó al valor más alto del año.

El riesgo país continúa la escalada y llegó al valor más alto del año

El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia argentina.

El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia argentina

Ver comentarios

Lo último

El cine entrerriano continúa en la cartelera del Cineclub Noble

El cine entrerriano continúa en la cartelera del Cineclub Noble

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

Ultimo Momento
El cine entrerriano continúa en la cartelera del Cineclub Noble

El cine entrerriano continúa en la cartelera del Cineclub Noble

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

CAME: las ventas minoristas subieron 0,3% interanual, pero cayeron 1,2% mensual

CAME: las ventas minoristas subieron 0,3% interanual, pero cayeron 1,2% mensual

Nobel de Medicina 2026: premiaron avances que permiten controlar neuronas con luz

Nobel de Medicina 2026: premiaron avances que permiten controlar neuronas con luz

Policiales
Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves

Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves

Un joven fue detenido con una tumbera en La Paz

Un joven fue detenido con una tumbera en La Paz

Rosario del Tala: secuestraron drogas, dinero y un arma de fuego

Rosario del Tala: secuestraron drogas, dinero y un arma de fuego

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

Miembros de ESA N° 27 de Hernandarias en alerta ante un expediente de reestructuración del CGE

Miembros de ESA N° 27 de Hernandarias en alerta ante un expediente de reestructuración del CGE

Habrá misa y procesión por la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario

Habrá misa y procesión por la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario

Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

Dejanos tu comentario