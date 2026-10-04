Juan Manuel Bilat y una música que lleva el nombre de Entre Ríos

Para Juan Manuel Bilat , el acordeón es una forma de llevar a Entre Ríos consigo. Hace más de 25 años que transita escenarios, fiestas populares y festivales, pero detrás de cada presentación aparece una misma idea: hacer conocer la música de su tierra y compartirla con públicos cada vez más amplios.

Esa búsqueda tendrá una nueva expresión el jueves 15 de octubre , cuando Bilat presente “Entre Ríos en Sinfonía” en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná . El espectáculo reunirá a más de 80 artistas y propondrá un encuentro entre el chamamé, la música de cámara y el cancionero entrerriano, junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo . La propuesta tendrá además invitados especiales y una puesta visual y tecnológica diseñada especialmente para la ocasión.

El proyecto nació también con una mirada puesta en Jorge Méndez, a un año de su fallecimiento. Para Bilat, el homenaje tiene una dimensión especialmente cercana: no se trata solamente de recuperar las canciones de uno de los grandes nombres de la música y la poesía entrerriana, sino también de reconocer a una persona a la que admira profundamente y que fue generosa con él en distintos momentos de su recorrido artístico.

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El universo sonoro

La obra de Méndez, arraigada en el paisaje, las costumbres y la identidad del Litoral, encontrará ahora otra sonoridad. Sus canciones serán llevadas al terreno de los arreglos orquestales y dialogarán con el acordeón de Bilat y con una formación sinfónica. La intención no es alejar esas composiciones de su raíz, sino explorar qué sucede cuando una música profundamente nuestra se encuentra con otros instrumentos, otras texturas y nuevas posibilidades.

En esa búsqueda aparece una de las características que Bilat sostiene con mayor fuerza: la música de raíz también puede evolucionar. El chamamé puede conservar aquello que lo hace reconocible y, al mismo tiempo, encontrar nuevos caminos para llegar a otros públicos. Esa mirada atraviesa buena parte de su etapa más reciente y se refleja también en la propuesta que viene desarrollando desde 2021, con el acordeón como centro de un universo sonoro acompañado por cuerdas, percusión y voz.

Pero si hay una palabra que aparece con fuerza al hablar de su carrera es equipo. Bilat no piensa el camino recorrido únicamente desde el lugar del artista que está al frente del escenario. En su mirada, cada logro tiene detrás a un grupo de personas que trabaja, acompaña, sostiene y empuja. Son músicos, técnicos, productores y colaboradores que atraviesan juntos los kilómetros, los escenarios y también las dificultades propias de una profesión que exige mucho más que salir a tocar.

Orgullo entrerriano

Esa idea cobró una dimensión especial durante su participación en el 66º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde en 2026 fue reconocido como Artista Destacado en el certamen de Espectáculos Callejeros. El reconocimiento no fue entendido solamente como un logro individual, sino como una conquista compartida con quienes forman parte de su proyecto. En ese recorrido, el acompañamiento mutuo aparece como una de las fuerzas que permiten seguir adelante: darse ánimo, sostenerse y celebrar juntos cada nuevo paso.

La trayectoria también da cuenta de esa construcción colectiva. Entre 2023 y 2025, la gira Único pasó por más de 200 escenarios y llevó su música a distintas ciudades y localidades. A lo largo de los años compartió escenario o proyectos con figuras como Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Raúl Barboza, Chango Spasiuk y Raly Barrionuevo, mientras su propuesta fue ampliando su circulación dentro y fuera de Entre Ríos.

Sin embargo, detrás de los números, los festivales y los escenarios nacionales existe una motivación mucho más sencilla. Bilat habla de su profesión desde la pasión y deja en claro que no se imagina haciendo otra cosa. Para él, recorrer rutas, tocar, encontrarse con otros músicos y presentarse ante públicos diferentes no representa un sacrificio. Es, por el contrario, aquello que eligió hacer y que disfruta profundamente.

En esa elección también aparece una responsabilidad: llevar la bandera de Entre Ríos. Bilat entiende cada presentación como una oportunidad para que la música de esta provincia sea escuchada en otros lugares. Hay orgullo en esa tarea, pero también una conciencia sobre lo que significa representar una identidad cultural que se construyó durante generaciones y que sigue encontrando nuevas formas de expresarse. Por eso, “Entre Ríos en Sinfonía” no será solamente un espectáculo de gran despliegue. En el cruce entre el acordeón, la orquesta, las voces invitadas y la tecnología habrá también una conversación entre pasado y presente. Jorge Méndez estará en el centro de ese homenaje, pero alrededor suyo aparecerá una generación de artistas dispuesta a tomar ese legado y hacerlo dialogar con el presente.

Una experiencia diferente

La propuesta también busca que el chamamé pueda encontrarse con personas que quizás todavía no tuvieron la oportunidad de acercarse a él. La música de raíz, desde esta perspectiva, no queda encerrada en una tradición ni en un único formato: puede viajar, transformarse, mezclarse y llegar a escenarios donde antes no estaba. Bilat lleva más de dos décadas recorriendo ese camino. Y si algo permanece intacto es la certeza de que la música puede funcionar como un puente: entre generaciones, entre artistas, entre públicos y, especialmente, entre una provincia y el resto del país. El próximo 15 de octubre, ese puente tendrá forma de sinfonía en el Teatro 3 de Febrero.

Las entradas para “Entre Ríos en Sinfonía” se encuentran en preventa en la boletería del Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicada en 25 de Junio 60, y a través de Plateavip.com. Será una noche para volver a escuchar canciones conocidas desde otro lugar, pero también para reconocer algo que Bilat sostiene como parte de su oficio: que llevar la música de Entre Ríos lejos de su tierra también es una manera de volver a ella.