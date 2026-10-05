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Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

La Policía intervino tras un llamado de alerta por detonaciones en zona de cortada U y las vías, en Paraná

5 de octubre 2026 · 09:11hs
La Policía intervino tras un llamado de alerta por detonaciones en zona de cortada U y las vías

La Policía intervino tras un llamado de alerta por detonaciones en zona de cortada U y las vías, en Paraná 

Un joven de 26 años fue detenido por personal policial con dos pistolas calibre .9 mm, cuatro cargadores y 15 cartuchos, tras ser advertidos por detonaciones en la zona de cortada U y las vías.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la comisaría 11°, con intervención de efectivos de la Guardia Especial. Al llegar al lugar, los vecinos indicaron a los policías el domicilio del hombre mencionado en el llamado al 911.

Los efectivos ingresaron por un pasillo y observaron al hombre en el fondo de la vivienda. Según informó la Policía, intentó darse a la fuga llevando un morral negro. Los agentes le dieron la voz de alto y lograron reducirlo.

Al revisar el morral, los policías encontraron dos armas de fuego tipo pistola y cuatro cargadores. El secuestro incluyó dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores y 15 cartuchos calibre 9x19. Las armas fueron identificadas como marca M95 Classic, con números 445230 y 444934. También fueron secuestrados un teléfono celular Motorola.

El procedimiento quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo del fiscal Giunta, quien dispuso el secuestro del armamento y el traslado del detenido a la Alcaidía. En el lugar también intervino personal de la Policía Científica para realizar las tareas correspondientes. La causa fue caratulada como tenencia y portación ilegal de armas.

Paraná Joven pistolas
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