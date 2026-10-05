Uno Entre Rios | La Provincia | Feria en tu barrio

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

La propuesta de la Feria en tu Barrio estará en Puerto Viejo, Escuela Hogar y Plaza Sáenz Peña, de 9.30 a 12.30, con productos y emprendimientos locales.

5 de octubre 2026 · 17:22hs
La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana.

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana.

La Feria en tu Barrio recorrerá esta semana distintos sectores de Paraná con una propuesta que busca acercar productos a los vecinos y generar espacios de comercialización para emprendedores y productores locales.

La iniciativa impulsada por la Municipalidad se desarrollará el miércoles 7 en Puerto Viejo, el jueves 8 en la Escuela Hogar y el sábado 10 en Plaza Sáenz Peña. En todos los casos, el horario será de 9.30 a 12.30.

LEER MÁS: La Feria en tu Barrio llega esta semana a tres puntos de Paraná

Miércoles, en Puerto Viejo

La primera jornada será el miércoles en Puerto Viejo, en la intersección de Camino de Santiago y Fernando el Católico. La actividad se realizará en articulación con la comisión vecinal de la zona.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que la propuesta permite acercar productos a los vecinos y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades de comercialización para emprendedores, puesteros y microempresas locales.

La feria llega a la Escuela Hogar

El jueves 8, la feria se instalará sobre calle Don Bosco, en la zona de la Escuela Hogar. El lugar forma parte del calendario habitual y cuenta con una jornada durante el primer jueves de cada mes.

Bustamante señaló que se trata de un punto relevante por la cantidad de barrios y comisiones vecinales de la zona, además del movimiento que registra calle Don Bosco.

Cierre de la semana en Plaza Sáenz Peña

El recorrido semanal finalizará el sábado 10 en Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay. Se trata de otro de los puntos fijos de la propuesta y, según destacó el funcionario, de un espacio elegido por los vecinos.

Desde el Municipio señalaron que Feria en tu Barrio forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la economía local y promover ámbitos de comercialización directa.

Bustamante sostuvo que la iniciativa tiene como destinatarios tanto a los vecinos, que pueden acceder a productos cerca de sus domicilios, como a quienes participan de la feria y encuentran allí espacios concretos para trabajar y vender sus productos.

Feria en tu barrio Paraná Puerto Viejo
Noticias relacionadas
Habrá misa y procesión por la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario

Habrá misa y procesión por la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario

La convocatoria cerró con propuestas vinculadas a la cultura, el arte, la ciencia y el patrimonio, ahora comenzará la etapa de evaluación.

Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

Feria del Libro: Concordia se prepara para tres jornadas con grandes autores

Feria del Libro: Concordia se prepara para tres jornadas con grandes autores

Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de algunas líeas de colectivos en Paraná 

Paraná: cambios de recorridos de colectivos por obras

Ver comentarios

Lo último

El cine entrerriano continúa en la cartelera del Cineclub Noble

El cine entrerriano continúa en la cartelera del Cineclub Noble

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

Ultimo Momento
El cine entrerriano continúa en la cartelera del Cineclub Noble

El cine entrerriano continúa en la cartelera del Cineclub Noble

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

CAME: las ventas minoristas subieron 0,3% interanual, pero cayeron 1,2% mensual

CAME: las ventas minoristas subieron 0,3% interanual, pero cayeron 1,2% mensual

Nobel de Medicina 2026: premiaron avances que permiten controlar neuronas con luz

Nobel de Medicina 2026: premiaron avances que permiten controlar neuronas con luz

Policiales
Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves

Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves

Un joven fue detenido con una tumbera en La Paz

Un joven fue detenido con una tumbera en La Paz

Rosario del Tala: secuestraron drogas, dinero y un arma de fuego

Rosario del Tala: secuestraron drogas, dinero y un arma de fuego

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

Miembros de ESA N° 27 de Hernandarias en alerta ante un expediente de reestructuración del CGE

Miembros de ESA N° 27 de Hernandarias en alerta ante un expediente de reestructuración del CGE

Habrá misa y procesión por la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario

Habrá misa y procesión por la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario

Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

Dejanos tu comentario