La propuesta de la Feria en tu Barrio estará en Puerto Viejo, Escuela Hogar y Plaza Sáenz Peña, de 9.30 a 12.30, con productos y emprendimientos locales.

La Feria en tu Barrio recorre tres puntos de Paraná esta semana.

La Feria en tu Barrio recorrerá esta semana distintos sectores de Paraná con una propuesta que busca acercar productos a los vecinos y generar espacios de comercialización para emprendedores y productores locales.

La iniciativa impulsada por la Municipalidad se desarrollará el miércoles 7 en Puerto Viejo, el jueves 8 en la Escuela Hogar y el sábado 10 en Plaza Sáenz Peña. En todos los casos, el horario será de 9.30 a 12.30.

Miércoles, en Puerto Viejo

La primera jornada será el miércoles en Puerto Viejo, en la intersección de Camino de Santiago y Fernando el Católico. La actividad se realizará en articulación con la comisión vecinal de la zona.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que la propuesta permite acercar productos a los vecinos y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades de comercialización para emprendedores, puesteros y microempresas locales.

La feria llega a la Escuela Hogar

El jueves 8, la feria se instalará sobre calle Don Bosco, en la zona de la Escuela Hogar. El lugar forma parte del calendario habitual y cuenta con una jornada durante el primer jueves de cada mes.

Bustamante señaló que se trata de un punto relevante por la cantidad de barrios y comisiones vecinales de la zona, además del movimiento que registra calle Don Bosco.

Cierre de la semana en Plaza Sáenz Peña

El recorrido semanal finalizará el sábado 10 en Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay. Se trata de otro de los puntos fijos de la propuesta y, según destacó el funcionario, de un espacio elegido por los vecinos.

Desde el Municipio señalaron que Feria en tu Barrio forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la economía local y promover ámbitos de comercialización directa.

Bustamante sostuvo que la iniciativa tiene como destinatarios tanto a los vecinos, que pueden acceder a productos cerca de sus domicilios, como a quienes participan de la feria y encuentran allí espacios concretos para trabajar y vender sus productos.