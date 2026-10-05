Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

La convocatoria cerró con propuestas vinculadas a la cultura, el arte, la ciencia y el patrimonio, ahora comenzará la etapa de evaluación.

La convocatoria cerró con propuestas vinculadas a la cultura, el arte, la ciencia y el patrimonio, ahora comenzará la etapa de evaluación.

La edición 2026 del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC) cerró su convocatoria con 171 proyectos presentados por personas, instituciones y organizaciones de Paraná. Las propuestas pasarán ahora por una instancia de revisión documental antes de llegar a la evaluación del jurado.

El subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, destacó la participación alcanzada durante esta edición y el acompañamiento brindado a quienes impulsaron las iniciativas. “Celebramos la participación de los hacedores culturales de Paraná que se involucraron en esta convocatoria y, especialmente, el trabajo del equipo de tutores que acompañó la formulación y realización de los proyectos”, señaló.

Según explicó, las propuestas recibidas reflejan la variedad de expresiones y proyectos que forman parte del entramado cultural de la ciudad. “Detrás de estos 171 proyectos hay ideas e iniciativas que reflejan la diversidad de nuestra cultura y el compromiso con el desarrollo de la ciudad”, agregó.

Más propuestas y áreas de interés

La convocatoria estuvo destinada a personas físicas, jurídicas e instituciones con domicilio en Paraná y al menos un año de antigüedad. Los proyectos debían estar vinculados con el desarrollo cultural, artístico o científico local.

En esta edición se sumaron nuevas líneas de interés con el objetivo de ampliar el alcance del fondo y acompañar iniciativas relacionadas con la inclusión y la transformación social.

Entre las áreas incorporadas se encuentran Cultura Comunitaria; Salud y Ambiente; Educación Popular; Salud Mental y Consumos Problemáticos; Espacios Culturales Independientes; Memoria e Identidad Local; Economía Popular y Organización Comunitaria; Carnaval; Géneros y Diversidades; Nuevas Tecnologías y Mundo Digital; y Rescate e Investigación Cultural, Artística y Científica.

De esta manera, el FEICAC contempla propuestas que abordan distintas problemáticas y expresiones de la vida cultural de Paraná, además de iniciativas vinculadas con el patrimonio y la innovación.

Cuatro categorías y el próximo paso

Los 171 proyectos fueron distribuidos en cuatro categorías, definidas según sus características y objetivos. Una de ellas comprende emprendimientos culturales sin fines de lucro, mientras que otra está destinada a propuestas asociativas de base cultural, artística o científica.

También se contemplaron producciones independientes relacionadas con el diseño, la edición discográfica, editorial y audiovisual. La cuarta categoría reúne proyectos orientados a la preservación, el montaje, la restauración y la puesta en valor del patrimonio artístico, histórico y arquitectónico de Paraná.

Con el cierre de la inscripción, las propuestas ingresarán ahora a la etapa de visado a cargo del Consejo Administrativo. En esta instancia se verificará la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Una vez concluido ese proceso, aquellos proyectos que reúnan las condiciones requeridas pasarán a la evaluación del jurado. Será ese cuerpo el encargado de analizar las propuestas y definir cuáles serán seleccionadas en el marco del FEICAC 2026.

La cantidad de iniciativas presentadas marca así el cierre de una nueva etapa del fondo y abre el proceso de análisis de proyectos que buscan aportar al desarrollo cultural, artístico y científico de la capital entrerriana.