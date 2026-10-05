Miembros de ESA N° 27 de Hernandarias en alerta ante un expediente de reestructuración del CGE

Docentes y vecinos de Hernandarias rechazan alternativas de absorción o desplazamiento de horas propuestas por el CGE. Exigen la creación de un cargo de rector

Docentes y vecinos de Hernandarias rechazan alternativas de absorción o desplazamiento de horas propuestas por el CGE. Exigen la creación de un cargo de rector

Docentes y vecinos de Hernandarias rechazan alternativas de absorción o desplazamiento de horas propuestas por el CGE. Exigen la creación de un cargo de rector

Docentes y vecinos de Hernandarias rechazan alternativas de absorción o desplazamiento de horas propuestas por el CGE. Exigen la creación de un cargo de rector

Docentes y vecinos de Hernandarias rechazan alternativas de absorción o desplazamiento de horas propuestas por el CGE. Exigen la creación de un cargo de rector

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria de Adultos (ESA) N° 27 de Hernandarias se encuentra en estado de alerta tras la notificación de un expediente emitido por el Consejo General de Educación (CGE) el pasado 25 de septiembre.

La disposición provincial plantea dos alternativas que comprometen la continuidad institucional : trasladar horas al anexo secundario orientado (lo que obligaría a desplazar a docentes que se desempeñan allí, al no estar el anexo en planta permanente) o ser absorbidos por la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA) N° 108 Alberto Williams de la misma localidad, convirtiéndose en un anexo de esta última y perdiendo su identidad propia de 34 años de trayectoria.

Un anexo surgido para responder a la demanda local

La génesis de la problemática se remonta a 2017, cuando aproximadamente 80 jóvenes de Hernandarias no lograron obtener vacantes ni afrontar las condiciones de la oferta educativa secundaria disponible en la localidad (una escuela técnica pública y un instituto privado). Para responder a esa necesidad de contención escolar, la ESA N° 27 dio origen a un anexo de secundaria orientada común, invirtiendo la dinámica habitual donde una secundaria de adultos surge como desprendimiento de una institución tradicional.

TE PUEDE INTERESAR >>>> Institutos de Educación Superior denuncian y se movilizan por cierres

Actualmente, la ESA N° 27 funciona en el edificio de la Escuela Técnica N° 58 Doctor Federico Hoenig sobre avenida Entre Ríos, atendiendo en el turno noche (de 19:30 a 23:15 horas) a una matrícula superior a los 30 adultos trabajadores. Por su parte, el anexo orientado dicta clases en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 192 Las Malvinas y alberga a más de 120 estudiantes jóvenes.

A pesar de funcionar en edificios distintos y atender a públicos con características y franjas etarias heterogéneas, ambas ofertas dependen administrativamente de una única rectoría. Esta sobrecarga de gestión sobre un solo directivo derivó en dificultades organizativas, motivo por el cual los docentes vienen solicitando formalmente la creación del cargo de rector para el anexo orientado. Sin embargo, la respuesta previa del CGE adujo falta de presupuesto para financiar la nueva plaza.

En diálogo con UNO la docente Fátima López Fabre señaló: "Necesitamos que la ESA siga manteniendo su rectoría, como así también la parte del anexo, porque es un solo rector para las dos instituciones en el mismo horario. Te absorbe mucho... es un solo rector para dos instituciones. Por ahí las problemáticas de lo que es la escuela orientada le consumen mucho tiempo al que está en la función del rector, y como que se deja de alguna manera de lado la parte de la sede, la parte de adultos. Si bien la parte de adultos no tiene por ahí las problemáticas que tiene la orientada, si cualquier chico quiere ir a buscar una constancia o lo que sea, el directivo por ahí no está presente porque está en la otra institución", detalló.

Las alternativas del CGE y el reclamo docente

La notificación del expediente reavivó la preocupación en unos 20 docentes directamente afectados, sumados a profesores jubilados que se integraron activamente a la movilización. Tras la repercusión de la disconformidad docente, autoridades del CGE (encabezadas por el director de Educación Secundaria, Omar Osuna, y el vocal Damián Smith) mantuvieron una reunión presencial en la localidad para dialogar sobre el expediente.

Según la docente López Fabre, las opciones notificadas vulneran la estabilidad laboral y la historia de la institución. Ante esto, el cuerpo docente elevó una contrapropuesta por vía jerárquica exigiendo la asignación del cargo directivo para el anexo orientado o, en su defecto, mantener el esquema de funcionamiento vigente sin perder la autonomía institucional de la ESA N° 27 hasta tanto existan partidas presupuestarias.

"Las dos opciones eran trasladar nuestras horas a nuestro anexo secundario orientado, donde tendríamos que desplazar a docentes que ya están trabajando porque ese anexo aún no está en planta permanente, o ser absorbidos por otra escuela. Al pasar a ser un anexo de ellos, hasta perdemos la identidad como institución. No puede ser que una escuela de 34 años de trayectoria termine siendo un anexo", consideró la entrevistada.

Masivo respaldo comunitario e institucional

El reclamo cosechó una amplia adhesión social en la localidad. Se reunieron más de 560 firmas de vecinos e instituciones. Asimismo, el conflicto obtuvo el respaldo explícito de la Municipalidad de Hernandarias (a través del intendente y la viceintendenta) y del Concejo Deliberante, desde donde se solicitaron gestiones para dejar sin efecto la medida.

El conflicto cobra relevancia en un marco provincial en el que, desde 2014, se registra un aumento en la cantidad de personas que culminan la escuela secundaria a través de la modalidad de jóvenes y adultos en Entre Ríos. La comunidad de la ESA N° 27 aguarda respuestas por escrito que garanticen la continuidad de la escuela, bajo la premisa de que sus 34 años de trayectoria e identidad pedagógica deben ser preservados.