José Colombatto cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural a entidades entrerrianas

El vicepresidente de CRA José Colombatto habló en la Expo Rural de Chajarí y advirtió sobre la “intromisión” de la SRA.

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural Argentina (SRA) a sociedades rurales entrerrianas y pidió preservar la estructura gremial que las entidades de la provincia mantienen dentro de CRA.

Durante su discurso en la inauguración de la Expo Rural 2026 de Chajarí, el dirigente llamó a abordar la situación con “respeto y espíritu constructivo”, aunque cuestionó el accionar de la conducción nacional de la SRA sobre organizaciones que ya forman parte de otra estructura gremial.

“La intromisión de una entidad nacional en Entre Ríos tomando contacto con sociedades rurales que forman parte de otra estructura gremial no contribuye a fortalecer el movimiento rural”, sostuvo.

“No pueden ser utilizadas para dirimir problemas internos”

Colombatto remarcó que las entidades rurales entrerrianas tienen “una historia, una pertenencia y una organización que deben ser respetadas”. En ese sentido, afirmó que “no pueden ser utilizadas para dirimir problemas internos” ni convertirse en “piezas de una disputa institucional”.

Las declaraciones se produjeron luego de que la Sociedad Rural Argentina, conducida por Nicolás Pino, ofreciera a sociedades rurales entrerrianas un canal directo de comunicación y asistencia gremial, publicó El Argentino.

En septiembre, Entre Ríos había sido la única provincia que no acompañó de manera clara la cuarta reelección de Pino al frente de la entidad.

El vicepresidente de CRA también pidió a las rurales de base reconsiderar sus adhesiones a estructuras nacionales por fuera de la organización. En una referencia a la SRA, sostuvo: “Entendemos que adherirse al Consejo Federal de la SRA genera problemas y confusión”.

“No nos encandilemos con las luces de Buenos Aires”

Colombatto defendió el carácter federal de CRA y llamó a las entidades rurales a priorizar su vínculo con las organizaciones distribuidas en el territorio.

“No nos encandilemos con las luces de Buenos Aires, sino con las rurales que se distribuyen en todo el territorio”, afirmó durante su intervención.

El dirigente también rechazó que la situación implique una debilidad de CRA. “Estoy convencido de que la debilidad está en la otra entidad, porque no puede hacer pie en todo el suelo argentino”, sostuvo.

Reclamos por infraestructura y organismos nacionales

Más allá de la disputa institucional, Colombatto planteó reclamos vinculados con las condiciones de producción en la provincia. Entre sus principales demandas mencionó el estado de los caminos y rutas, además del acceso a servicios esenciales.

“El productor necesita caminos transitables, rutas seguras, energía y conectividad. La infraestructura no es un gasto, es una inversión”, afirmó.

También reclamó “un SENASA con presencia real” en el territorio, con recursos, técnicos y capacidad de respuesta, y pidió que el representante de CRA sea puesto en funciones en el INTA.

Dalcol destacó el diálogo con la Provincia

Durante el acto también intervino el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Sergio Dalcol, quien destacó el diálogo que las entidades mantienen con el gobierno provincial.

El dirigente valoró que el sector vuelva a ser “recibido y escuchado”, aunque aclaró que ese vínculo institucional no implica abandonar las posiciones ni las convicciones de las entidades rurales.