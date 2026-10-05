Habrá misa y procesión por la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario

Este miércoles 7 habrá actividades por la Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Rosario. La misa se celebrará en la Catedral.

La ciudad de Paraná y toda la Arquidiócesis se preparan para celebrar la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario . Para el miércoles 7, Día Patronal, se han previsto diferentes actividades. Será el próximo miércoles 7 de octubre, con las actividades centrales que culminarán en la Catedral de Paraná.

A las 10 es la hora de salida de la imagen de María por las calles de la capital entrerriana. Se realizará la tradicional caravana de la Virgen por las distintas Parroquias de la ciudad.

A las 16.30 está previsto que la imagen de la virgen llegue a la Parroquia San Miguel, desde donde partirá la procesión hacia Catedral, donde Monseñor Raúl Martín presidirá la misa.

Nuestra Señora del Rosario

El 7 de Octubre se celebra el aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en 1571, en Lepanto, sobre la flota otomana; victoria que fue atribuida a un favor de la Virgen Santísima, fervorosamente invocada por el Papa de entonces, San Pio V, y por todos los cristianos que rezaron el Rosario. El Papa Gregorio XIII, dos años después, instituyó esta fiesta de acción de gracias, que inicialmente podía celebrarse el primer domingo de octubre únicamente en las Iglesias que poseían un altar dedicado a la Virgen del Rosario. Clemente XI, en 1716, la extendió a toda la cristiandad. Finalmente, San Pio X la fijó en el 7 de Octubre, Misa y oficio propio.