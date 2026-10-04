Mercedes Sosa, la voz que se volvió parte del país

A 17 años de su muerte, la cantora tucumana Mercedes Sosa permanece como una de las voces fundamentales de la música argentina y latinoamericana

A 17 años de su muerte, la cantora tucumana Mercedes Sosa permanece como una de las voces fundamentales de la música argentina y latinoamericana

El 4 de octubre de 2009, a los 74 años, murió en Buenos Aires Mercedes Sosa. Habían pasado décadas desde aquella joven tucumana que comenzó a cantar en la radio y que, con el tiempo, se convertiría en una de las voces más reconocidas de la música argentina y latinoamericana.

“La Negra” dejó una obra extensa, con más de 40 discos y versiones que quedaron incorporadas al cancionero popular. “Alfonsina y el mar”, “Gracias a la vida”, “Todo cambia”, “Solo le pido a Dios”, “La maza” y “Como la cigarra” son apenas algunas de las canciones que encontraron en su interpretación una nueva dimensión.

Su recorrido también estuvo marcado por la capacidad de encontrarse con otros artistas. Mercedes Sosa tendió puentes entre el folklore, el tango, el rock y la canción latinoamericana, y compartió escenarios y grabaciones con nombres como Charly García, Fito Páez, León Gieco, Milton Nascimento, Joan Manuel Serrat, Gustavo Cerati y Teresa Parodi, entre muchos otros.

Su último trabajo fue “Cantora”, un álbum doble publicado en 2009, en el que reunió 34 canciones junto a destacados intérpretes iberoamericanos. Fue también una síntesis de una carrera construida alrededor de una idea sencilla y poderosa: cantar las canciones de otros hasta hacerlas propias.

A 17 años de su muerte, su voz continúa presente. En las canciones que vuelven a sonar, en los artistas que la reconocen como referencia y en nuevas generaciones que encuentran en aquellas interpretaciones una forma de acercarse a la música popular argentina. Mercedes Sosa murió, pero su canto quedó formando parte de una memoria que todavía se escucha.