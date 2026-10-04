Uno Entre Rios | Escenario | Mercedes Sosa

Mercedes Sosa, la voz que se volvió parte del país

A 17 años de su muerte, la cantora tucumana Mercedes Sosa permanece como una de las voces fundamentales de la música argentina y latinoamericana

4 de octubre 2026 · 10:45hs
A 17 años de su muerte

A 17 años de su muerte, la cantora tucumana Mercedes Sosa permanece como una de las voces fundamentales de la música argentina y latinoamericana

El 4 de octubre de 2009, a los 74 años, murió en Buenos Aires Mercedes Sosa. Habían pasado décadas desde aquella joven tucumana que comenzó a cantar en la radio y que, con el tiempo, se convertiría en una de las voces más reconocidas de la música argentina y latinoamericana.

Mercedes Sosa y una voz para siempre

“La Negra” dejó una obra extensa, con más de 40 discos y versiones que quedaron incorporadas al cancionero popular. “Alfonsina y el mar”, “Gracias a la vida”, “Todo cambia”, “Solo le pido a Dios”, “La maza” y “Como la cigarra” son apenas algunas de las canciones que encontraron en su interpretación una nueva dimensión.

Su recorrido también estuvo marcado por la capacidad de encontrarse con otros artistas. Mercedes Sosa tendió puentes entre el folklore, el tango, el rock y la canción latinoamericana, y compartió escenarios y grabaciones con nombres como Charly García, Fito Páez, León Gieco, Milton Nascimento, Joan Manuel Serrat, Gustavo Cerati y Teresa Parodi, entre muchos otros.

Su último trabajo fue “Cantora”, un álbum doble publicado en 2009, en el que reunió 34 canciones junto a destacados intérpretes iberoamericanos. Fue también una síntesis de una carrera construida alrededor de una idea sencilla y poderosa: cantar las canciones de otros hasta hacerlas propias.

A 17 años de su muerte, su voz continúa presente. En las canciones que vuelven a sonar, en los artistas que la reconocen como referencia y en nuevas generaciones que encuentran en aquellas interpretaciones una forma de acercarse a la música popular argentina. Mercedes Sosa murió, pero su canto quedó formando parte de una memoria que todavía se escucha.

LEER MÁS: Harlem Festival 2026: ya están los horarios de todos los shows

Mercedes Sosa país Muerte
Noticias relacionadas
pimpinela llega a santa fe con noticias del amor: cuando y donde sera el show

Pimpinela llega a Santa Fe con "Noticias del Amor": cuándo y dónde será el show

harlem festival 2026: ya estan los horarios de todos los shows

Harlem Festival 2026: ya están los horarios de todos los shows

Ricardo Soulé fue uno de los músicos de la generación fundacional del rock argentino.

Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y figura histórica del rock nacional

nueve proyectos buscan crecer en la residencia cinematografica timotek

Nueve proyectos buscan crecer en la Residencia Cinematográfica Timotek

Ver comentarios

Lo último

Claves del programa que cambiará ciudadanía argentina por inversión en dólares

Claves del programa que cambiará ciudadanía argentina por inversión en dólares

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Granizo: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas en Funes

Granizo: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas en Funes

Ultimo Momento
Claves del programa que cambiará ciudadanía argentina por inversión en dólares

Claves del programa que cambiará ciudadanía argentina por inversión en dólares

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Granizo: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas en Funes

Granizo: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas en Funes

El pasaporte argentino ocupa el puesto 34 y movilidad de 160 en un ranking de 199 países

El pasaporte argentino ocupa el puesto 34 y movilidad de 160 en un ranking de 199 países

Mercedes Sosa, la voz que se volvió parte del país

Mercedes Sosa, la voz que se volvió parte del país

Policiales
Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Contratista rural sometió a un trabajador a condiciones inhumanas, pagó $22 millones y evitó la cárcel

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria

Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria

Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La nueva Reina de los Inmigrantes es de la Colectividad Judía

La nueva Reina de los Inmigrantes es de la Colectividad Judía

En Colón buscan dar batalla contra las adicciones

En Colón buscan dar batalla contra las adicciones

Proponen regular las medicinas complementarias y crear un registro provincial de terapeutas

Proponen regular las medicinas complementarias y crear un registro provincial de terapeutas

MiradorTEC cumple un año y avanza hacia una nueva etapa para impulsar la economía del conocimiento

MiradorTEC cumple un año y avanza hacia una nueva etapa para impulsar la economía del conocimiento

Siniestros viales: Entre Ríos ya registra 89 víctimas fatales este año

Siniestros viales: Entre Ríos ya registra 89 víctimas fatales este año

Dejanos tu comentario