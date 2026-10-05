Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves Un automóvil y una motocicleta colisionaron en Villa Elisa. Una joven motociclista de 17 años resultó con heridas graves 5 de octubre 2026 · 08:58hs

Un automóvil y una motocicleta colisionaron en Villa Elisa. Una joven motociclista de 17 años resultó con heridas graves

Personal de Comisaría Villa Elisa, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino ante un siniestro vial ocurrido en la intersección de Bv. Francou y General Las Heras, protagonizado por un automóvil y una motocicleta.

Por causas que son materia de investigación, un automóvil marca Chevrolet Corsa y una motocicleta marca Zanella ZB 100 cc. colisionaron en dicha intersección, resultando lesionada la conductora del rodado menor porte, una joven de 17 años.

La motociclista fue trasladada al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter graves, consistentes en una fractura de brazo derecho.