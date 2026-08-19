Dieron la grilla de la Fiesta Nacional de la Avicultura de Crespo

La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura se realizará del 6 al 8 de noviembre de 2026 en Crespo. Los artistas que estarán.

Todo listo para la Fiesta en Crespo.

Soledad uno de los números principales de la Fiesta.

Crespo se prepara para vivir una nueva edición de uno de los acontecimientos más importantes de su calendario. La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026 , en el predio ferial ubicado sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín .

Durante tres jornadas, la ciudad volverá a recibir a vecinos y visitantes con una propuesta que combinará música, gastronomía, exposiciones, actividades deportivas y espacios destinados a emprendedores, empresas y artistas de la región.

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Tres noches con grandes espectáculos

La programación artística tendrá como protagonistas a reconocidos nombres de la música nacional.

La apertura, el viernes 6 de noviembre, estará a cargo de Turf, una de las bandas más reconocidas del rock argentino, que llegará a Crespo para encabezar la primera noche de la celebración.

El sábado 7 será el turno de la cumbia, con El Polaco como figura central de la jornada, en una noche pensada para disfrutar y bailar al ritmo de uno de los artistas más populares del género.

El cierre de la Fiesta Nacional de la Avicultura será el domingo 8 de noviembre, con la presentación de Soledad Pastorutti, quien tendrá a su cargo el espectáculo principal de la última jornada.

Música local y regional

La propuesta musical no estará limitada a los artistas centrales. La fiesta contará también con un Escenario Joven y Regional, destinado a brindar un espacio a músicos locales, artistas emergentes y representantes de distintas localidades de la zona.

De esta manera, el evento buscará combinar grandes espectáculos nacionales con el talento de los artistas que forman parte de la identidad cultural de Crespo y la región.

Gastronomía, exposiciones y tradición

Como ocurre en cada edición, la gastronomía será uno de los grandes atractivos. Los visitantes podrán disfrutar de propuestas tradicionales, un patio cervecero y diferentes alternativas para compartir durante las tres jornadas.

Uno de los clásicos será nuevamente el concurso solidario de pollo al disco, actividad que conjuga gastronomía, encuentro comunitario y solidaridad.

La fiesta también tendrá una fuerte presencia comercial, industrial y empresarial, con muestras y exposiciones que permitirán conocer productos, servicios y emprendimientos de Crespo y la región.

El deporte también tendrá su lugar

Entre las actividades previstas se destaca la tradicional Maratón de la Avicultura, que cada año convoca a corredores y aficionados al deporte.

Así, la programación volverá a ofrecer una amplia variedad de propuestas para públicos de todas las edades, con actividades que se desarrollarán durante todo el fin de semana.

Una fiesta que representa a Crespo

La Fiesta Nacional de la Avicultura se ha convertido en una de las principales celebraciones de Crespo y en una importante vidriera para la producción, la cultura y la identidad de la ciudad.

La edición 2026 buscará mantener esa tradición con tres jornadas en las que la música, la gastronomía, el deporte y la actividad comercial serán protagonistas.

Los interesados en participar como expositores pueden consultar las opciones disponibles y gestionar la reserva de stands a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Con Turf, El Polaco y Soledad como figuras centrales, Crespo ya comienza a prepararse para recibir a miles de personas en una nueva celebración que promete combinar tradición, entretenimiento y una fuerte participación de la comunidad.

Programa de la fiesta

ESCENARIO PRINCIPAL

Viernes 6: Turf, La Sin Nombre c/Meri Velázquez, Te re suena, Maple, Tiana y sus chamameceros.

Sábado 7: El Polaco, Sin código, Maravillas Alemanas, La triple E, Herencias Alemanas.

Domingo 8: Soledad Pastorutti, Los del Gualeyan, Runa Kuyai, Juan Manuel Bilat, Orquesta Sinfónica Municipal.

PRECIO ENTRADAS GENERALES

Viernes: $ 35.000.

Sábado: $ 30.000.

Domingo: $ 45.000.

Combo por los 3 días: $80.000.

Menores de 10 (inclusive) gratis.

PRECIOS ENTRADAS PARA RESIDENTES DE CRESPO Y EJIDO

Para residentes de Crespo y Ejido hay precios especiales con descuentos.

Viernes: $26.000.

Sábado: $24.000.

Domingo: $30.000.

Combo por los 3 días: $56.000.

Menores de 16 años (inclusive) tendrán acceso gratuito