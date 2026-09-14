Samba Na Esquina presenta "Melhor é viver cantando" en La Vieja Usina

El grupo paranaense Samba Na Esquina celebrará la llegada de la primavera con una nueva edición de “Melhor é viver cantando”

Samba Na Esquina prepara una nueva noche de música y encuentro en Paraná. El grupo, que transita su camino hacia las dos décadas de trayectoria, presentará “Melhor é viver cantando / Vol. 2” el próximo viernes 18 de septiembre a las 21, en la Sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras 861.

La propuesta llega como una celebración anticipada de la primavera y forma parte de una serie de encuentros que el grupo viene realizando rumbo a su tradicional Fiesta de Año Nuevo , una celebración que ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

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La noche tendrá como protagonista al samba en formato roda, una modalidad especialmente querida por los integrantes de Samba Na Esquina y por su público. La disposición circular permite que los músicos compartan el centro del espacio mientras quienes participan se suman alrededor, bailando y disfrutando de la música.

El encuentro promete música, amistad, artistas invitados y sorpresas, además de un servicio de cantina con comidas y bebidas. La Sala Verónica Kuttel cuenta con un espacio amplio que permitirá recrear esta dinámica colectiva que caracteriza las presentaciones del grupo.

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Casi 20 años de samba

Samba Na Esquina nació en 2006 en Paraná y desde entonces desarrolla un repertorio dedicado a la Música Popular Brasileña (MPB), con especial énfasis en el samba. Su propuesta combina voces, cavaquinho, guitarra de siete cuerdas y percusión para recrear las sonoridades propias del género.

A lo largo de estos años, el grupo se presentó en escenarios locales y regionales, fiestas municipales y provinciales. Pero uno de sus encuentros más reconocidos es la Fiesta del 31, una celebración popular, autogestiva, sin fines de lucro y abierta a toda la comunidad que nació en la tradicional esquina paranaense de San Martín y Victoria.

Lo que comenzó en 2006 como una reunión de músicos y amigos para recibir el Año Nuevo fue creciendo con los años hasta convertirse en una convocatoria multitudinaria que debió trasladarse a espacios de mayor capacidad.

En noviembre de 2023, la Fiesta del 31 de Samba Na Esquina fue declarada de Interés Cultural provincial, reconocimiento que puso en valor una propuesta sostenida durante años por músicos y comunidad.

Ahora, mientras se acerca a sus 20 años de historia, el grupo vuelve a apostar por ese espíritu colectivo que lo acompaña desde sus comienzos. Esta vez, con la primavera como excusa para reunirse, cantar y bailar.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y pueden adquirirse comunicándose al 343 475-5998 (Juan). También habrá localidades disponibles en puerta.