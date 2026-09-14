Omar Courtz suma una cuarta fecha en Buenos Aires tras agotar tres Movistar Arena

El artista puertorriqueño Omar Courtz se presentará también el 2 de diciembre, luego de agotar en tiempo récord sus shows del 30 de noviembre y 3 y 4 de diciembre

Omar Courtz se presentará también el 2 de diciembre, luego de agotar en tiempo récord sus shows del 30 de noviembre y 3 y 4 de diciembre. Las entradas para la nueva función estarán disponibles desde el martes 15 de septiembre a las 13.

Omar Courtz amplía su visita a la Argentina. Después de agotar en tiempo récord las tres funciones que tenía previstas en el Movistar Arena, el artista puertorriqueño confirmó una cuarta fecha en Buenos Aires, a pedido de sus fanáticos.

La nueva presentación será el 2 de diciembre, mientras que los shows del 30 de noviembre, 3 y 4 de diciembre ya se encuentran agotados. Las entradas para esta nueva función estarán disponibles desde el martes 15 de septiembre a las 13, a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

La propuesta forma parte de “Por si mañana no estoy World Tour”, la gira mundial con la que Courtz recorre Estados Unidos y Latinoamérica para presentar su más reciente álbum de estudio. El tour ya cuenta con más de veinte presentaciones y suma una nueva escala en Argentina ante la gran respuesta del público.

Con más de 1.500 millones de reproducciones, Omar Courtz se consolidó como una de las voces más disruptivas de la escena urbana. A lo largo de su carrera trabajó junto a figuras como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Anuel, además de construir una identidad propia dentro del género.

“Por si mañana no estoy” es su segundo álbum de estudio y fue lanzado en febrero de 2026. El disco reúne 18 canciones en las que el artista fusiona trap y ritmos electrónicos, con colaboraciones de Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal.

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El álbum tuvo un fuerte impacto desde su lanzamiento y alcanzó el puesto 3 del Top Latin Albums de Billboard. Algunas de sus canciones también superaron los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Para la nueva fecha del 2 de diciembre, las entradas podrán adquirirse desde las 13 a través del Movistar Arena, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santander.