Dieron a conocer al actor que encarnará a Rodrigo Bueno

Rodrigo Romero será el protagonista de la película que repasará la vida de Rodrigo. La película será dirigida por Lorena Muñóz, directora del filme de Gilda, No me arrepiento de este amor, protagonizada por Natalia Oreiro.

En la película además participarán Florencia Peña como Betty Olave y Jimena Barón como Marixa Balli. El rodaje está a punto de arrancar, aunque aún se desconocía la identidad del actor principal que encarnaría a Rodrigo.

Telefe Noticias reveló la incógnita y dio a conocer a Rodrigo Romero quien además, es muy fanático de El Potro Cordobés.

"La verdad es que es muy loco lo que me está pasando. Es de no creer, pero estoy muy feliz de que me haya tocado. Lo soñé, me tocó, y estoy muy contento de que así sea", contó el joven.

El vínculo entre el actor y la memoria de Rodrigo se dio enseguida ya que lo que más llama la atención es justamente el parecido que tiene con el cordobés y sobre todo en sus movimientos que seguramente a la hora de pulirlo y de llevarlo a la práctica en la película, harán mucho más sorprendente su personaje.

"Rodrigo ocupa una parte muy importante de mi vida porque mi vieja es loca del Ro y me transmitió eso desde muy chiquito. A los 11 años me llevó a verlo. Yo soy de Río Cuarto y él había ido a hacer un show, lo conocí y me explotó la cabeza. En el secundario empecé a convivir con que me dijeran 'qué parecido que sos'. En mis redes sociales tengo todas las páginas de Rodrigo, lo consumo diariamente y se lo transmito a mis hijos. Entonces vi la convocatoria en Facebook y lo pensé 2 minutos", aseguró.

El elegido resultó de un intenso casting donde la única condición era que fuera nacido en Córdoba, la tierra natal del recordado artista.

Rodrigo Alejandro Bueno nació el 24 de mayo de 1973 en Córdoba Capital. Su primera aparición pública fue a los 2 años de edad en un programa televisivo, donde se subió al escenario acompañado de Carlitos La Mona Jiménez.

Desde muy joven incursionó en varias bandas musicales, hasta transformarse en uno de los máximos exponentes del cuarteto. En pleno auge de su carrera y a los 27 años de edad, falleció en un trágico accidente automovilístico, el 24 de junio del 2000 en la autopista La Plata - Buenos Aires, en medio de un raid de shows, dejando a todo un país en duelo y un legado musical que subiste hasta la actualidad.

El estilo de Rodrigo estuvo marcado por su carisma y su energía en el escenario. Su pelo corto y teñido y ropa casual diferían de cantantes típicos de cuarteto con colores estridentes y el pelo largo y rizado. Durante su carrera, Rodrigo amplió la música cuarteto a la escena nacional argentina, siendo una de las mayores y principales figuras del género.

La película comenzará a filmarse a partir de este mes entre Buenos Aires y Córdoba, y se estan gestionando habilitaciones para poder filmar en el Luna Park, lugar que consagró al Potro con 13 noches a puro cuarteto.