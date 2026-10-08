Todo lo que se puede hacer en Paraná este fin de semana

Del viernes 9 al domingo 11 de octubre, Paraná tendrá una agenda con propuestas para todos los gustos: obras de teatro, música en vivo y ferias de diseño

El fin de semana llega con distintas alternativas culturales para disfrutar en Paraná. Desde espectáculos teatrales y noches de stand up hasta conciertos, ferias y estrenos y reestrenos cinematográficos, la agenda ofrece opciones para compartir en familia, con amigos o simplemente salir a disfrutar de la ciudad.

Este viernes 9 de octubre, a las 20, tendrá lugar el Encuentro Interuniversitario de Coros en La Vieja Usina, Gregoria Matorras 861. Participarán el Coro FCECO-UNER, la Cátedra Dirección y Práctica Coral de la Escuela “Carminio” FHAyCS-UADER y Nuestro Coro FCyT-UADER. La entrada será gratuita.

La noche también tendrá propuestas de humor. A las 21, La Nocturna Standup Comedy reunirá a Ale Carnero, Agus Cuello, Fede Galán y Tavo Bolzán en Arde La Ribera, Av. Laurencena 1240, con entrada a la gorra. A la misma hora, el Teatro 3 de Febrero recibirá “El show de la Marce: El Convento del Bere Bere”, con entradas de $25.000 para platea y palcos y $20.000 para tertulia. También a las 21, en la Casa de la Cultura, 9 de Julio y Carbó, se presentará Litoral Stand Up Comedy + Finola, con entrada a la gorra.

El sábado 10, la agenda continuará con propuestas para recorrer y descubrir emprendimientos locales. De 14 a 20, Espacio Conecta reunirá a más de 30 emprendedores y artesanos en Casa Grande, Andrés Pazos 35, con entrada gratuita. De 16 a 21, Diseña Paraná convocará a diseñadores y emprendimientos locales en Sala Mayo, Puerto Nuevo, también con acceso libre. Y de 17 a 22, Circular, una feria dedicada a la moda sustentable y local, se realizará en Juan L. Ortiz, Bv. Racedo 250, con entrada gratuita.

La música tendrá dos propuestas durante la noche. A las 21, Santa Fe Jazz Ensamble se presentará junto a músicos invitados en la Escuela de Música, Italia 61, como cierre del 4° Congreso de Canto Popular. Las entradas cuestan $20.000 en puerta y $18.000 anticipadas, para estudiantes y jubilados. Las reservas pueden realizarse al 343 8405401.

También a las 21, Corvex llegará a Limbo, Liniers 376, en el marco del ciclo Fusión de Géneros. La banda estará acompañada por Astilla y Nebula. Las entradas anticipadas tienen un valor de $25.000 y se consiguen en Terco Tour y PlateaVip.com.ar.

El teatro tendrá su lugar el sábado con “Limonada”, a las 21 en Casa Boulevard/Sala Metamorfosis, Ituzaingó 80. La obra cuenta con dirección y dramaturgia de Elba Neme y las actuaciones de Sabina Piccini, Silvina Fontelles, Raquel Freijo, Lu Tejera y Tovío Velozo. La entrada cuesta $20.000 y $15.000 anticipada. Reservas al 343 510-1238.

El domingo 11, la propuesta musical llegará a Limbo a las 21 con El Legado, que ofrecerá un tributo a Los Iracundos. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y las reservas se realizan al 343 520-0955.

Además de estas actividades, durante todo el fin de semana habrá opciones para disfrutar del cine en los distintos complejos de la ciudad.

En Sunstar, en Shopping La Paz, Venezuela 61, se podrán ver “Avengers Endgame Re Estreno” en 3D, “Hope: El primer impacto”, “Cars Re Estreno”, “La Casa”, “Madre Siniestra”, “Digger”, “Verity, la sombra de un engaño”, “La isla olvidada”, “El corazón de la bestia” y “Resident Evil: Noche Cero”, con funciones distribuidas a lo largo de las tres jornadas.

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En Círculo, Andrés Pazos 339, la cartelera incluye “Cars Re Estreno”, “Hope: El primer impacto”, “Madre Siniestra”, “El corazón de la bestia”, “La isla olvidada” y “Resident Evil: Noche Cero”. Las funciones se distribuyen entre viernes, sábado y domingo, con diferentes horarios según cada película.

Por último, Las Tipas, en Shopping Paso del Paraná, Corrientes y San Lorenzo, ofrecerá funciones de “Spider-Man: Un nuevo día”, “Coyote vs Acme”, “Avengers Endgame Re Estreno”, “El corazón de la bestia”, “Resident Evil: Noche Cero”, “Cars Re Estreno”, “La Casa”, “Madre Siniestra”, “Minions & Monstruos”, “Verity: La sombra de un engaño” y “Guardianes del museo 2”.