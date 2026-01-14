Diamante cerró una nueva edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore.

Con gran marco de público, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante cerró su 54ª edición tras seis noches de tradición.

Con una masiva concurrencia de público, finalizó el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante , que a lo largo de sus seis noches reunió a miles de personas en la tradicional "ciudad blanca", consolidándose una vez más como uno de los eventos culturales más importantes de la región.

La sexta y última luna del festival estuvo marcada por una gran presencia de público, que desde temprano colmó las gradas y los alrededores del campo para presenciar la definición de las categorías bastos y clinas, en el cierre de una nueva edición del tradicional encuentro.

Multitudinario cierre del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

Desde las primeras horas de la tarde, el movimiento en el predio fue constante. Familias enteras llegaron con sillones, conservadoras y equipos de mate para asegurarse un lugar privilegiado frente al campo de jineteada. Algunos incluso ingresaron corriendo apenas se abrieron las tranqueras, una escena que se repitió año tras año y que ya forma parte del ritual del festival.

La última luna festivalera, que se desarrolló el martes debido a la reprogramación de la jornada inicial del pasado jueves, tuvo sobre el escenario "Carlos Santa María" la presentación de artistas que llevaron la música del litoral al público presente, con las actuaciones de Los Campedrinos, Los Majestuosos del Chamamé, Litoral Mitá, Son3 y el Ballet Ancát.

En tanto, en el Campo Lisardo Gieco se disputaron la Final de Bastos y Clinas, la Final Criadores y la correspondiente premiación de la jineteada, poniendo punto final a una nueva edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante.