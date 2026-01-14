Uno Entre Rios | El País | incendios

Incendios en Chubut: se esperan lluvias para toda la jornada

El SMN informó que la caída de agua se prolongará hasta el jueves por la mañana. Hay hermetismo debido a la grave situación por los incendios

14 de enero 2026 · 08:35hs
Incendios en Chubut: se esperan lluvias para toda la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias para toda la jornada en Chubut y hay hermetismo debido a la grave situación que atraviesa la provincia respecto a los incendios desde hace días.

Con una mínima de 6 grados y una máxima de 18, habrá lluvias aisladas y fuertes durante todo este miércoles, también con ráfagas de casi 90 km/h y esta misma situación se replicará hasta el jueves por la mañana.

El fiscal de Lago Puelo descartó la responsabilidad, tanto a mapuches como de israelíes, en los incendios de Chubut. La investigación va por otro lado

Incendios en Chubut: qué se sabe sobre el origen del fuego

Tras las lluvias se redujo el peligro de incendios en Epuyen, El Hoyo y otros puntos de Chubut. Brgadistas extinguieron 22 de 32 focos activos 

Chubut: ya se quemaron más de 12.000 hectáreas

A más de una semana del inicio de los incendios en Puerto Patriada y del fuego en el Parque Nacional Los Alerces desde hace más de un mes, se espera que la caída de agua de este miércoles traiga alivio para los bomberos y brigadistas.

incendios Chubut
Incendios en Chubut: se esperan lluvias para toda la jornada

Incendios en Chubut: se esperan lluvias para toda la jornada

Más de 12 mil hectáreas afectadas

En la zona ya hay más de 12 mil hectáreas afectadas y, pese a que la noticia de las lluvias, las autoridades del SMN y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego informan que todavía continúa siendo extremo el índice de incendios en la provincia, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

Embed

En las últimas horas el Concejo Deliberante de Epuyén aprobó la Ordenanza N°1388/2026 que declara oficialmente la catástrofe ígnea en el terreno municipal.

Esta medida permite atender de manera más eficiente las necesidades urgentes de la población, desde la reconstrucción de viviendas hasta la asistencia sanitaria y social que se requiera en la zona.

incendios Chubut lluvias
Noticias relacionadas
ya hay mas de 3.500 hectareas afectadas por los incendios en chubut

Ya hay más de 3.500 hectáreas afectadas por los incendios en Chubut

En dos años de gobierno Javier Milei subejecutó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En 2024 se devengó el 60,6% y en 2025 apenas el 48,2%

Acusan a Javier Milei de "desfinanciar" el Servicio Nacional de Manejo del Fuego

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció una recompensa de $50 millones por datos de los responsables del incendio que ya devastó 1.800 hectáreas

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Municipio de Concordia y la Provincia reforzaron las acciones ante el riesgo de incendios. Además, por el repunte del río Uruguay se inhabilitaron las playas 

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Ver comentarios

Lo último

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

Ultimo Momento
Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Policiales
Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Ovación
Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

La provincia
El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Entre Ríos: siguen las altas temperaturas y hay alerta por tormentas

Entre Ríos: siguen las altas temperaturas y hay alerta por tormentas

La solidaridad no se toma vacaciones: inician una campaña para poder donar sillas de rueda

La solidaridad no se toma vacaciones: inician una campaña para poder donar sillas de rueda

Clima en Entre Ríos: jornada parcialmente nubosa y tarde agradable

Clima en Entre Ríos: jornada parcialmente nubosa y tarde agradable

Dejanos tu comentario