Incendios en Chubut: se esperan lluvias para toda la jornada

El SMN informó que la caída de agua se prolongará hasta el jueves por la mañana. Hay hermetismo debido a la grave situación por los incendios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias para toda la jornada en Chubut y hay hermetismo debido a la grave situación que atraviesa la provincia respecto a los incendios desde hace días.

Con una mínima de 6 grados y una máxima de 18, habrá lluvias aisladas y fuertes durante todo este miércoles, también con ráfagas de casi 90 km/h y esta misma situación se replicará hasta el jueves por la mañana.

Incendios en Chubut: qué se sabe sobre el origen del fuego

A más de una semana del inicio de los incendios en Puerto Patriada y del fuego en el Parque Nacional Los Alerces desde hace más de un mes, se espera que la caída de agua de este miércoles traiga alivio para los bomberos y brigadistas.

Más de 12 mil hectáreas afectadas

En la zona ya hay más de 12 mil hectáreas afectadas y, pese a que la noticia de las lluvias, las autoridades del SMN y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego informan que todavía continúa siendo extremo el índice de incendios en la provincia, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

En las últimas horas el Concejo Deliberante de Epuyén aprobó la Ordenanza N°1388/2026 que declara oficialmente la catástrofe ígnea en el terreno municipal.

Esta medida permite atender de manera más eficiente las necesidades urgentes de la población, desde la reconstrucción de viviendas hasta la asistencia sanitaria y social que se requiera en la zona.