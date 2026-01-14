Clima en Entre Ríos: jornada parcialmente nubosa y tarde agradable.

El clima en Entre Ríos para este miércoles será parcialmente nublado, con mañanas frescas, tardes agradables y probabilidad de lluvias creciente.

Para este miércoles, el clima en Entre Ríos se presentará parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 7,8°C , ofreciendo un inicio de día fresco. No se anticipan lluvias en las primeras horas, aunque la probabilidad de precipitaciones aumentará a medida que avance la jornada. Los vientos serán suaves, con una media de 13 km/h, sin ráfagas significativas.

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, mientras que las temperaturas alcanzarán un máximo de 17,2°C, generando un clima agradable en horas vespertinas. Los vientos seguirán siendo moderados, pudiendo aumentar ligeramente por la noche, sin superar los 24 km/h. La humedad será alta, alcanzando hasta un 82%, lo que podría influir en la sensación térmica.

Clima en Entre Ríos (1).jpeg Foto: UNO/Gerónimo Flores

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en Entre Ríos se registrará a las 07.58 y el atardecer a las 18.05, ofreciendo amplias horas de luz natural para disfrutar del día.

Se recomienda consultar el pronóstico detallado para planificar correctamente cualquier actividad al aire libre en la provincia.