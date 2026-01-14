Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Clima en Entre Ríos: jornada parcialmente nubosa y tarde agradable

El clima en Entre Ríos para este miércoles será parcialmente nublado, con mañanas frescas, tardes agradables y probabilidad de lluvias creciente.

14 de enero 2026 · 06:49hs
Clima en Entre Ríos: jornada parcialmente nubosa y tarde agradable.

Foto: UNO/Gerónimo Flores

Clima en Entre Ríos: jornada parcialmente nubosa y tarde agradable.

Para este miércoles, el clima en Entre Ríos se presentará parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 7,8°C, ofreciendo un inicio de día fresco. No se anticipan lluvias en las primeras horas, aunque la probabilidad de precipitaciones aumentará a medida que avance la jornada. Los vientos serán suaves, con una media de 13 km/h, sin ráfagas significativas.

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, mientras que las temperaturas alcanzarán un máximo de 17,2°C, generando un clima agradable en horas vespertinas. Los vientos seguirán siendo moderados, pudiendo aumentar ligeramente por la noche, sin superar los 24 km/h. La humedad será alta, alcanzando hasta un 82%, lo que podría influir en la sensación térmica.

Entre Ríos: miércoles con cielo parcialmente cubierto y máximas de 17°C

Clima en Entre Ríos (1).jpeg

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en Entre Ríos se registrará a las 07.58 y el atardecer a las 18.05, ofreciendo amplias horas de luz natural para disfrutar del día.

Se recomienda consultar el pronóstico detallado para planificar correctamente cualquier actividad al aire libre en la provincia.

Entre Ríos Clima Servicio Meteorológico Nacional
