Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025.

En un año récord de actividad en Diputados, Benedetti y Gaillard asistieron a todas las sesiones, en un contexto de marcado ausentismo legislativo.

14 de enero 2026 · 08:40hs
Un relevamiento sobre la actividad legislativa volvió a poner el foco en el nivel de compromiso dentro del recinto de la Cámara de Diputados, al exponer a los legisladores con mayor cantidad de ausencias, tanto por faltazos sin justificar como por licencias.

Durante 2025, la Cámara baja atravesó un año considerado "intenso" en términos de actividad formal. En el período ordinario se realizaron 14 sesiones, superando la media habitual, entre ellas tres sesiones informativas y una de homenaje. Sin embargo, esa mayor frecuencia de encuentros no se tradujo en una participación plena por parte de los diputados.

Dos legisladores entrerrianos asistieron a todas las sesiones durante 2025

Según el informe elaborado por el medio Parlamentario, solo el 27% de los diputados nacionales logró asistencia perfecta a todas las sesiones ordinarias del año. El dato implica que más de siete de cada diez legisladores faltaron al menos una vez al recinto durante 2025, un dato llamativo en un año electoral marcado por debates y tensiones políticas.

En ese contexto, el relevamiento señala que los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Carolina Gaillard (Unión por la Patria) fueron los únicos representantes de Entre Ríos que asistieron a la totalidad de las sesiones convocadas.

El resto de los legisladores entrerrianos registró un nivel bajo de ausencias. Nancy Ballejos (PRO), Tomás Ledesma (Unión por la Patria) y Francisco Morchio (Encuentro Federal) acumularon dos faltas cada uno, mientras que Blanca Osuna y Gustavo Bordet tuvieron una ausencia en todo el período analizado.

A nivel nacional, el diputado más ausente fue el chaqueño Gerardo Cipolini, con un total de 11 faltas, de las cuales ocho correspondieron a una licencia. En segundo lugar se ubicó el santiagueño José Gómez, con 10 ausencias. El listado de mayores inasistencias se completa con el correntino Manuel Aguirre, el misionero Alberto Arrúa y el rionegrino Agustín Domingo, quienes registraron ocho faltas cada uno.

Los datos vuelven a instalar el debate sobre la asistencia y el compromiso parlamentario, especialmente en un año de alta actividad legislativa y con un escenario político que demandaba mayor presencia y control desde el Congreso.

