Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

Tini Stoessel aprovechó el receso de verano para disfrutar de unos días de descanso en distintas playas acompañada por Rodrigo de Paull

14 de enero 2026 · 09:16hs
Tini Stoessel aprovechó el receso de verano para disfrutar de unos días de descanso en distintas playas del Caribe. Durante la travesía estuvo acompañada por amigas y por el futbolista Rodrigo de Paul, una presencia que no pasó inadvertida para sus seguidores.

A través de su cuenta personal de Instagram, la artista compartió una serie de imágenes que retratan distintos momentos de sus vacaciones. Las publicaciones despertaron una rápida reacción entre sus fans, que multiplicaron los comentarios y las interacciones en pocas horas.

Las postales muestran paisajes de playa, jornadas al aire libre y escenas distendidas que marcaron el cierre de su descanso estival. Según se desprende de sus publicaciones, el viaje llega a su fin y, en las próximas horas, la cantante emprenderá el regreso para retomar sus compromisos profesionales.

Stoessel se prepara para volver a los escenarios con una agenda cargada de presentaciones en el marco de Futttura, el show con el que recorrerá distintos puntos de América Latina. El proyecto marca una nueva etapa en su carrera y la reencontrará con el público en una serie de fechas previstas para los próximos meses.

De este modo, la artista combina el cierre de sus vacaciones con el inicio de una intensa etapa de trabajo, mientras mantiene un fuerte vínculo con sus seguidores a través de las redes sociales.

